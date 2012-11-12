کنفرانس منطقه ای استراتژی مبارزه با موادمخدر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مقامات ارشد کشورهای منطقه در حوزههای کاهش عرضه، کاهش تقاضا و تقویت همکاریهای منطقهای بحث و تبادل نظر خواهند داشت و پیشنویس بیانیهای را تنظیم خواهند کرد.
بیانیه کنفرانس در نشست فردا، توسط وزرای شرکتکننده تایید و صادر میشود.
همچنین تقویت همکاریهای منطقهای از طریق اتخاذ یک استراتژی متوازن، هماهنگ و منسجم برای مقابله با مواد مخدر و داروهای روانگردان، تقویت ظرفیتهای ملی کشورهای منطقه، بحث درباره چشمانداز همکاریهای منطقهای در مسیر توسعه راهکارهای عملی جامع و پایدار و پرداختن به چالشهای چندوجهی ناشی از تولید، تقاضا و قاچاق مواد مخدر از اهداف این کنفرانس است و از تصمیمگیران شرکتکننده در کنفرانس انتظار میرود تا بر اراده سیاسی خود با صدور یک بیانیه مشترک و تدوین یک مکانسیم منطقهای عملیاتی، زمینهسازی کنترل منطقهای پایدار و هماهنگتر تاکید کنند.
