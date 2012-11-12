  1. جامعه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

کنفرانس منطقه ای استراتژی مبارزه با موادمخدر برگزار شد

اولین روز از کنفرانس منطقه‌ای استراتژی مبارزه با موادمخدر با حضور مقامات ارشد مبارزه با مواد مخدر کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مقامات ارشد کشورهای منطقه در حوزه‌های کاهش عرضه، کاهش تقاضا و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بحث و تبادل نظر خواهند داشت و پیش‌نویس بیانیه‌ای را تنظیم خواهند کرد.

بیانیه کنفرانس در نشست فردا، توسط وزرای شرکت‌کننده تایید و صادر می‌شود.

همچنین تقویت همکاریهای منطقه‌ای از طریق اتخاذ یک استراتژی متوازن، هماهنگ و منسجم برای مقابله با مواد مخدر و داروهای روانگردان، تقویت ظرفیتهای ملی کشورهای منطقه، بحث درباره چشم‌انداز همکاریهای منطقه‌ای در مسیر توسعه راهکارهای عملی جامع و پایدار و پرداختن به چالشهای چندوجهی ناشی از تولید، تقاضا و قاچاق مواد مخدر از اهداف این کنفرانس است و از تصمیم‌گیران شرکت‌کننده در کنفرانس انتظار می‌رود تا بر اراده سیاسی خود با صدور یک بیانیه مشترک و تدوین یک مکانسیم منطقه‌ای عملیاتی، زمینه‌سازی کنترل منطقه‌ای پایدار و هماهنگ‌تر تاکید کنند.

