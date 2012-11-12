رو آوردن به علوم صحیح اعتقادی و سازنده از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری ظهر دوشنبه در همایش بین المللی ولایت اظهار کرد: برگزاری همایش بین المللی ولایت در راستای اهداف انقلاب اسلامی و به منظور عرضه حقایق اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی افزود: رو آوردن به علوم صحیح اعتقادی، اسلامی و سازنده از برکات انقلاب اسلامی بوده و انتقال این علوم به همه دنیا اهمیت دارد.

موسوی جزایری با اشاره به تاثیر گذاری و موفقیت آمیز بودن همایش ولایت، افزود: این همایش نخستین قدم برای رساندن پیام ولایت به سراسر دنیا است.

وی با بیان اینکه 200 مقاله به این همایش ارسال شده است، گفت: این نشان از تاثیرگذاری و استقبال از همایش بین المللی ولایت دارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر ضرورت تداوم و استمرار اینگونه همایش ها، اظهار کرد: توسعه و تعمیق اینگونه برنمامه ها می تواند اثرگذاری بسیاری دردنیا و جذب علاقه مندان داشته باشد.

همایش بین المللی ولایت با حضور مهمانانی از کشورهای پاکستان، افغانستان، ازبکستان، الجزایر، مراکش، مصر، عراق، جمهوری آذربایجان، مالی و اساتید حوزه و دانشگاه برای نخستین بار در اهواز برگزار شده است.