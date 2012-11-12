عواقب ویرانگر جنگ با ایران/"اوباما"به اعتمادسازی با تهران روی بیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" با انتشار مطلبی برلزوم مذاکره "اوباما" در دوره دوم ریاست جمهوری اش با ایران تاکید کرد.

این روزنامه آمریکایی با اشاره به رای ندادن مردم آمریکا به " میت رامنی" نامزد جمهوریخواه در انتخابات اخیر می نویسد: رای دادن مردم به " اوباما" به این معنی است که مردم آمریکا به صلح و بر ضد آغاز یک جنگ فراگیر رای داده اند.

نیویورک تایمز همچنین می نویسد مردم آمریکا از یک دهه جنگهای تریلیون دلاری خسته شده اند و نظرسنجی ها نشان می دهد که 67 درصد مردم آمریکا معتقدند که جنگ عراق به هزینه هایش نمی ارزید و 69 درصد هم معتقدند در سالهای اخیر آمریکا ناامن تر شده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه رژیم اسرائیل به فشارهای خود برآمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران ادامه می دهد می نویسد زمان برای جلوگیری از درگیری نظامی در حال از دست رفتن است و رئیس جمهور آمریکا باید حل صلح آمیز مسئله هسته ای ایران را در اولویت کاری اش قرار دهد، زیرا جنگ با ایران برای منافع آمریکا از مصر تا افغانستان، منطقه و نیزاقتصاد جهان ویرانگر خواهد بود.

نویسنده معتقد است برای جلوگیری از این فاجعه آمریکا باید "راهکار دیپلماتیک" را در پیش گیرد و به ایران امتیازاتی دهد، زیرا توسل به فشار صرف از طریق تحریم نمی تواند ایران را وادار به تسلیم شدن کند و این کار نیاز به شجاعت غیر معمول " اوباما " دارد تا با تعیین نماینده ای به مذاکره مستقیم با ایران بپردازد و به اعتماد سازی با این کشور مبادرت کند.