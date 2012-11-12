اعزام نیرو و تجهیزات خودرویی مزرن آباد به چالوس

جعفر ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده از ابتدای وقوع سیل و بعد از کسب اطلاع به همرا اعزام نیروها در ستاد بحران شهرستان چالوس حاضر شدم.

وی ادامه داد: شهرداری مرزن آباد از آنچه در توان داشت در جهت کمک به مردم سیل زده چالوس اقدام کرد.

ردایی ادامه داد: با پادگان نیروی انتظامی مرزن آباد هماهنگ شد و 200 سرباز جهت پاکسازی منازل مسکونی به شهر چالوس اعزام شدند.

ردایی بیان داشت: شهرداری مرزن آباد با اعلام آماده باش کامل به نیروهای شهرداری در جهت پشتیبانی و حضور در مواقع ضروری جهت هرگونه همکاری و مساعدت در خدمت سیل زدگان بهشهری است.

شهردار مرزن آباد بیان داشت: نیروها و تجهیزات این شهرداری به صورت کامل در اختیار ستاد بحران شهرستان چالوس قرار دارد.

