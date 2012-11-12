  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

ردایی خبر داد:

اعزام نیرو و تجهیزات خودرویی مزرن آباد به چالوس

چالوس - خبرگزاری مهر: شهردار مرزن آباد گفت: پس از کسب اطلاع از وقوع سیل در شهر چالوس و بر حسب درخواست ستاد بحران شهرستان نیرو و تجهیزات خودرویی به مناطق سیل زده اعزام شد.

جعفر ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده از ابتدای وقوع سیل و بعد از کسب اطلاع به همرا اعزام نیروها در ستاد بحران شهرستان چالوس حاضر شدم.

وی ادامه داد: شهرداری مرزن آباد از آنچه در توان داشت در جهت کمک به مردم سیل زده چالوس اقدام کرد.

ردایی ادامه داد: با پادگان نیروی انتظامی مرزن آباد هماهنگ شد و 200 سرباز جهت پاکسازی منازل مسکونی به شهر چالوس اعزام شدند.

ردایی بیان داشت: شهرداری مرزن آباد با اعلام  آماده باش کامل به نیروهای شهرداری در جهت پشتیبانی و حضور در مواقع ضروری جهت هرگونه همکاری و مساعدت در خدمت سیل زدگان بهشهری است.

شهردار مرزن آباد بیان داشت: نیروها و تجهیزات این شهرداری به صورت کامل در اختیار ستاد بحران شهرستان چالوس قرار دارد.
 

کد مطلب 1742126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها