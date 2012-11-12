۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

نخستین موج سرمای هوا در گیلان/ بارش برف در رودسر

رشت - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی گیلان از بروز نخستین موج سرمای هوا در استان خبر داد.

 سحر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف که در مناطق کوهستانی اشکورات و جواهر دشت شهرستان رودسر از نخستین ساعات امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد.

وی همچنین ارتفاع برف در این مناطق را بین 10 تا 15 سانتیمتر اعلام کرد و اظهارداشت: بارش باران در مناطق جلگه ای استان که از غروب دیروز آغاز شده است.

کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین بارش باران از آستارا با 83 میلیمتر گزارش شده است، یادآورشد: بارش شدید باران تا چهارشنبه ادامه داشته و پیش بینی می شود در ساعات آینده در مناطق کوهستانی گیلان برف ببارد.　

