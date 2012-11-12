خسارت سیل به 200 واحد مسکونی شهر هچیرود

نظر علی فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آب گرفتگی منازل مسکونی و خسارت به لوارم خانگی از 20 تا 90 درصد است.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر هچیرود از ساعات اولیه بروز سیل در محل حاضر و به همراه نیروهای شهرداری به امداد رسانی پرداختند.

فقیه بیان داشت: بیشتر خسارات وارده به منازل مسکونی در حاشیه رودخانه هچیرود بود که خسارت شدیدی را به خانوارها وارد کرد.

وی ادامه داد: نیروهای شهرداری به صورت آماده باش قرار دارند و از ساعت اولیه بروز سیل در نقاط سیل زده حضور و به امداد رسانی پرداختند.

فقیه تاکید کرد: امکانات موجود شهرداری هچیرود پاسخگو نبوده و منتظر مساعدتهای استانی هستیم تا بتوانیم نسبت به پاکسازی معابر و واحدهای مسکونی اقدام کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر هچیرود بیان داشت: آمار برداری خسارات وارده بر منازل مسکونی توسط بنیاد مسکن آغاز شد و ادامه دارد.

فقیه تاکید کرد: وقوع چنین سیلی در شهر هچیرود بی سابقه بود و شوک بزرگی را در مردم وارد کرد.

