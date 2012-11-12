90 درصد مخالفان مسلح بشار اسد سوری نیستند

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر ولایتی دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی امروز دوشنبه در مراسم افتتاح خبرگزاری بیداری اسلامی گفت: بیداری اسلامی یک امر بسیار مهم است که قدمت آن به قدمت تاریخ اسلام باز می گردد چرا که اسلام همیشه زنده بوده و هست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از روزنامه و مجلات غربی هزینه خود را به دست نمی آورند بیان کرد: آنها در اختیار مجموعه سرمایه داری کشورهای غربی هستند و یکی از ابزارهای تقویت سلطه دولت های غربی بر کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی همین رسانه هاست.

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل با اشاره به اینکه این رسانه ها اهداف خود را با پیچیده ترین روشهای تبلیغاتی دنبال می کنند بیان کرد: موج جدید بیداری اسلامی موفق ترین موج بین 150 تا 200 سال گذشته بوده است، موج جدید از انقلاب اسلامی آغاز شده و قدرت این انقلاب و استمرار آن علیرغم همه فشارها نشان دهنده این امر است.

ولایتی خاطرنشان کرد: امروز ایران تبدیل به برترین و قدرتمند ترین کشور موجود در آسیای غربی و خاورمیانه شده است، اقتدار هر کشوری در یک منطقه یا صحنه بین المللی به میزان نفوذ آن کشور بستگی دارد و در خاورمیانه کشوری را نمی شناسیم که به اندازه ایران نفوذ داشته باشد.

وی تاکید کرد: در لبنان حزب الله برنده شد و همه می دانند که حامی اصلی ایران فلسطینی ها در غزه در جنگ 22 روزه پیروز شدند اما حامی اصلی ایران بود و امروز حکومت بر اساس آراء مردم در آنجا وجود دارد که جمهوری اسلامی از آن حکومت حمایت می کند.

ولایتی ادامه داد: آخرین این موارد مسئله سوریه است که همه تصور می کردند که ظرف چند ماه حکومت سوریه ساقط می شود و می خواستند آنچه را در آفریقا از دست دادند در سوریه جبران کنند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا حمایت ایران از سوریه نقش اساسی در استمرار دوام این حکومت داشته است، گفت: بنای آنها این بود که آدمی در سوریه بر سر کار بیاورند که حامی اسرائیل باشد اکنون بیش از 20ماه از حادثه می گذرد وامروز دولت سوریه قوی تر از آغاز زمان جنگ است.

ولایتی گفت: ایران قبول دارد که باید در سوریه اصلاحات صورت گیرد اما اینکه چند کشور مرتجع عربی به عنوان دموکراسی یک عده مزدور القاعده را به سوریه بیاورند ، پول بدهند و افراد غیر نظامی را قتل عام کنند مورد پذیرش نیست.

وی تاکید کرد: بیش از 90 درصد از کسانی که در سوریه علیه حکومت و مردم این کشور می جنگند غیر سوری هستند و به هر حال سوریه سرپا ایستاده و این از برکات بیداری اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مصر گفت: مصر امروز از مصر زمان عبدالناصر جلوتر است. مصر در زمان عبدالناصر ملی بود اما دموکراسی در این کشور وجود نداشت. امروز در مصر دموکراسی وجود دارد و در راس آن یک مسلمان از اخوانی هاست. دیگر حسنی مبارک و امثال وی به مصر بازنمی گردند و بدون تردید الگوی زنده مصری‌ها جمهوری اسلامی است.

ولایتی افزود: طرف مقابل در برابر بیداری اسلامی اقدامات زیادی را صورت داده که یکی از آنها بلایی است که بر سر سوریه آورده اند و آلترناتیو آنها این بود که اگر نتوانستند سوریه را ساقط کنند آن را تجزیه کنند که امیدواریم به این هدف نرسند.

وی تصریح کرد: تمام ابزارهای تبلیغاتی غرب در خدمت این حرکت ضد بیداری اسلامی است. آنها اجازه نمی دهند شبکه های تلویزیونی ایرانی دیده شود و در چنین شرایطی حمایت از بیداری اسلامی از اهم وظایف است . آثار اشاعه فرهنگ بیداری اسلامی می تواند جزو مهمترین ابزارهای در اختیار مردم مسلمان باشد.

ولایتی با اشاره به تاسیس خبرگزاری بیداری اسلامی گفت: تاسیس این خبرگزاری مژده ای برای همه است.

همچنین دبیر مجمع بیداری اسلامی در حاشیه این مراسم درباره خبرگزاری بیداری اسلامی گفت: این خبرگزاری اقدام جدیدی است که امیدواریم در جهت ترویج ارزش های اسلامی و تبیین ابعاد مختلف بیداری اسلامی در جهان اسلام و عرب بتواند اطلاع رسانی درستی کرده و در مقابل هجوم فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان اسلام و بیداری اسلامی قرار گیرد.