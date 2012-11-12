تدوین برنامه های جذاب و کارآمد برای افزایش سرانه مطالعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: باید با طراحی و تدوین برنامه های جذاب و کارآمد، برای افزایش سرانه مطالعه و کتاب خوانی در جامعه تلاش کنیم.

وی تأکید کرد: کتاب داران کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری تلاش های زیادی برای ترویج فرهنگ و مطالعه کتابخوانی در استان انجام داده اند.

وی کتاب را دروازه ای به سوی اصول تمدن جهانی اعلام و تصریح کرد: هر گاه کتاب در دست مردم قرار گرفته بهره مندی از آن به شکل آسان تری انجام یافته و خواننده خود را در جامعه پیدا کرده است.

32 صادرکننده نمونه ملی و استانی چهارمحال وبختیاری تجلیل شدند

شرکت برفاب بعنوان صادرکننده نمونه ملی و هفت صادرکننده کشور و 24 صادرکننده نمونه استانی چهارمحال و بختیاری با حضور مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار و جمعی از مسئولان استان تجلیل شدند.

در این آئین که با حضور جمعی از مدیران اقتصادی، تولیدی و صادرکنندگان استان درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، از حمیدرضا نیکی مدیر عامل شرکت روغن نباتی نهان گل بروجن به عنوان صادرکننده برگزیده ملی، حیدر میرزاییان دهکردی از شرکت بازرگانی و لوازم ساختمانی و رستم اسدی مدیرعامل شرکت سیم و کابل رسا خطوط به عنوان صادرکنندگان نمونه استانی تجلیل به عمل آمد .

همچنین از شرکت همایون گازحسینعلی آسترکی ،از شرکت کاشی ارس رضا یزدی ، از شرکت صادراتی ماهی قزل آلای کیان قزل بختیاری جمشید کیانی و از شرکت صبا کاشی منوچهر لاله پا به عنوان صادرکنندگان برتر استانی نیز تقدیر شد.

کتاب بهترین وسیله برای ثبت رویدادها است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری کتاب را بهترین وسیله برای ثبت رویدادها برشمرد .

یزدان جلالی گفت: برای معرفی فرهنگ، تمدن و آداب رسوم کشور به آیندگان و دیگر کشورهای جهان، کتاب بهترین وسیله است.



جلالی کتاب را باعث حیات و استمرار یک کشور در طول تاریخ دانست و افزود: کتاب وسیله ای نیک برای انسان های موحد بوده که به دنبال ذخیره توشه برای آخرت خود هستند.



رئیس شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کتاب تنها وسیله برای قرار دادن بشرر در مسیر حقیقت است.

احداث کتابخانه در لردگان ضرورت دارد

فرماندار شهرستان لردگان، روستائیان این شهرستان از را محروم از نعمت کتابخانه دانست.



علی زاهدی با اشاره به فعال بودن سه کتابخانه در شهرستان لردگان گفت: این تعداد کتابخانه جواب گوی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری این شهرستان و وجود ۷۰۰ دانشجوی مشغول تحصیل در آن نیست.



وی به وجود ۳۶۰ روستا در شهرستان لردگان اشاره و تأکید کرد: در هیچ‌ یک از این روستاها کتابخانه وجود ندارد.



زاهدی از علاقه مندی مردم شهرستان لردگان به کتاب و مطالعه و استقبال آنان از نمایشگاه های کتاب خبرداد و افزود: توسعه زیرساخت های لازم در این رابطه ضرورت ویژه ای دارد.

برگزاری ۴۳ هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان اداری چهارمحال و بختیاری

معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری از آموزش افزون بر ۴۳ هزار نفر ساعت در دوره های آموزشی خبرداد.



حسن عالی پور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۳هزار و ۱۳۹ نفر ساعت آموزش در دوره های آموزشی کوتاه مدت انجام شده است.



وی تأکید کرد: بهبود مدیریت، مشترک اداری، توانمندی های عمومی، تخصصی، مهارت های هفت گانه آی سی دی ال و توجیهی بدو خدمت از مهم ترین دوره های برگزارش شده در دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری برای کارکنان اداری استان است.