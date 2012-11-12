۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

حسن زاده:

دریافت 147 مقاله در همایش بین المللی ولایت

دریافت 147 مقاله در همایش بین المللی ولایت

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر همایش بین‌ المللی علمی ولایت در اهواز از دریافت 174 مقاله علمی در این همایش از شرکت کنندگان داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده ظهر دوشنبه در همایش بین المملی ولایت اظهار کرد:همایش بین المللی ولایت برای اولین بار در اهواز برگزار شده و با استقبال فراوانی از سوی داخل و خارج کشور مواجه شده است.


وی با بیان اینکه 174 مقاله علمی برای این همایش ارسال شده است، افزود: از این مقاله ها 15 مقاله توانستند رتبه های برتر را به خود اختصاص دهند که سه مقاله از شرکت کنندگان خارج از کشور و غیر ایرانی بوده است.

حسن زاده  تصریح کرد: از 174 مقاله دریافت شده 55 اثر از سوی دانشجویان و استادان به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
 
وی با بیان اینکه  119 مقاله از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری موسسه آموزش عالی امیرالمؤمنین(ع) اهواز بوده، گفت: بقیه مقالات از استان‌ های تهران، قم، خراسان رضوی و بوشهر به این همایش ارسال شده اند.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: همه مقالات ارسالی به همایش علمی پژوهشی ولایت از نظر کمی و کیفی در سطح بالایی قرار داشتند.
