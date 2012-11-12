۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

سروری:

1300مبلغ در استان کرمانشاه به ترویج اهداف قیام عاشورا می پردازند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: در ایام عاشورای حسینی بیش از یک هزارو 300 مبلغ و مبلغه برای ترویج و توسعه اهداف قیام عاشورا به نقاط مختلف استان کرمانشاه اعزام می شوند.

عباس سروری درگفتگوبا خبرنگارمهر؛ گفت: برای برگزاری هرچه بهترایام سوگواری اباعبدا... حسین (ع) با همکاری دستگاههای ذیربط برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

وی همچنین برگزاری جلسات آموزشی لازم برای مداحان و مدیران هیات های مذهبی را از دیگر برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه جهت هرچه بهتر برگزارشدن این مراسمات عنوان کرد.

وی گفت: 300 مبلغ مرد و 800 مبلغه زن درقالب مساجد، تکیه هاو حسینیه ها به تبیین اهداف فرهنگی و سیاسی عاشورا خواهند پرداخت.

وی افزود: براساس تصمیم گیری های صورت گرفته هیات های سطح استان تنها تا ساعت 23شب می توانند فعالیت کنند.

وی همچنین ازبرگزاری نمایشگاه کتاب عاشورایی در این ایام خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: در روز عاشورا حسینی نماز ظهرعاشورا به امامت آیت الله مصطفی علماء امام جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد.
 
 

    پربازدیدها

    پربحث‌ها