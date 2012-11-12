احداث مسجد در حاشیه بزرگراه یادگار امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی اظهار داشت: در راستای سیاستهای شهرداری تهران مبنی بر مقوله مسجد محوری ، 72 قطعه زمین با متراژ حداقل 400 متر تا 600 متر در مقیاس محلی در 72 نقطه تهران شناسایی شد که سهم منطقه 9 از این رویداد مبارک، 3 نقطه بود که پس از بازدید توسط مدیران شهری جانمایی شد.

وی تصریح کرد: این نقاط از طریق نقشه GIS بررسی شده و در جاهایی در نظر گرفته شده که فاقد مکان مذهبی بوده و مردم آن محدوده به شدت نیازمند مسجد هستند.

سلطانی ادامه داد: همزمان با روز نخست ماه محرم، با تشکیل هیئت امنا و اجرای سازه سبک در محل ، تمامی شرایط را برای عزاداری شهروندان محدوده فراهم کرده تا بتدریج مسجد محله ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: فضای بصری بزرگراه یادگار امام (ره) با احداث مسجد و پدیدار شدن گنبد و گلدسته هایش ارتقا یافته و چشم انداز بسیار مناسبی را در این شبکه بزرگراهی ایجاد می کند.