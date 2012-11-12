سه طرح محیط زیستی در نمایشگاه فناوریهای دانشگاه تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرحها شامل تولید نانو مواد برای پاکسازی و لایروبی لنج های نفتی، اطلس ملی بیابان زایی ایران و کیت های آنالیز آب و فاضلاب هستند.

بر اساس این گزارش طرح اطلس ملی بیابان زایی ایران توسط مرکز تحقیقات بین المللی بیابان و با همکاری وزارت نیرو و با هدف به تصویر کشیدن وضع موجود تخریب منابع پایه سرزمین به صورت رقومی و در مقیاس یک به 250 هزار تهیه شده است.

همچنین طرح تولید 23 نوع کیت آنالیز آب و فاضلاب توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران انجام شده است که اندازه گیری پارمترهای مختلف آب و فاضلاب از جمله نیترات، سولفات، کلراید و فسفات را با دقت بالایی انجام می دهد.

محمدجواد محمدی زاده در سومین نمایشگاه دستاوردهای فناوری دانشگاه تهران گفت: اطلس مهره داران توسط کارشناسان سازمان محیط زیست تهیه می شود و بخشی از فعالیتهای مربوط به این اطلس به محققان دانشگاه تهران سفارش داده شده است.

وی در مورد طرحهای سازمان محیط زیست در بخش شیرآبه ها گفت: در حال حاضر زباله های تولید شده در بیش از 50 سال در کهریزک روی هم انباشته شده است که شیرآبه های این زباله ها برای انسان، ‌آب، خاک و هوا بسیار خطرناک هستند. از این رو طرحهای زیست محیطی برای جلوگیری از ورود این شیرآبه ها به محل زندگی انسانها از سوی سازمان محیط زیست در حال پیگیری است.

محمدی زاده افزود: این طرحها شامل تولید برق و انر‍ژی از پسماندهای قابل سوخت و استفاده از روش های بیولو‍ژیکی تبدیل این شیرآبه ها به مواد قابل استفاده و قابل بازگشت به محیط زیست است. این طرحها با همکاری دانشگاه تهران در حال انجام است.

معاون رئیس جمهور گفت: در حال حاضر 8 پرو‍ژه سازمان محیط زیست با همکاری متخصصان دانشگاه تهران در حال انجام است. همچنین سازمان محیط زیست از طرحهای فناورانه دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها با موضوعات زیست محیطی حمایت می کند.

به گفته وی، در حال حاضر سامانه ای از داده های زیست محیطی از هوا، خاک و آب و گونه های زیستی در حال طراحی است که مجری این سامانه دانشگاه تهران است. این سامانه امکاناتی را فراهم می کند که کیفیت فعالیت واحدهای محیط زیستی در حوزه های صنعت، نیرو، نفت و گاز، پسماند و فاضلاب شهری و پساب های صنعتی بهبود یابد و از طریق آن اطلاعات در اختیار دستگاههای تخصصی قرار گیرد.

سومین نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه تهران روز دوشنبه در ساختمان مرکزی این دانشگاه افتتاح شد و تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

در این نمایشگاه بیش از 100 محصول فناورانه از بخشهای مختلف این دانشگاه به نمایش گذاشته شده است و در این سه روز 23 دستاورد فناورانه در حوزه های مختلف رونمایی می شود.