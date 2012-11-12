مرکز درمانی برای بستری بیماران دیابتی در تبریز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، گلشید اجلالی عصر دوشنبه در این همایش با بیان این مطلب اظهار داشت: جهاد دانشگاهی استان از سال 84 ، مرکزی با عنوان پیشگیری از بیماری های خاص به خصوص دیابت را در تبریز راه اندازی کرده است که می توان گفت تا بدین لحظه در اول کار قرار گرفتیم.

وی با اشاره به عدم ویزیت بیماران دیابتی در بیمارستان های تبریز ، تصریح کرد: تاکنون بیمارستانی برای بستری بیماران دیابتی در تبریز وجود نداشته و اکثر بیماران با مراجعه به جهاد دانشگاهی ، سرپایی مداوا و یا با نامه نگاری به بیمارستان های شهر معرفی می شوند.

اجلالی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته مانند ایران 80 درصد علت مرگ و میری بیماران دیابتی از ناگاهی است ، اظهار کرد: باتوجه به اینکه 50 درصد افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند ولی باز با مراجعه به دکتر باید هرچه سریعتر ، درمان و تزریق انسولین را آغاز کنند.

وی از کاهش سن دیابت در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون اکثر بیماران دیابتی در سنین 25 تا 45 سال با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند که برای جلوگیری از آن باید از کشیدن سیگار جلوگیری کرده و در نوع رژیم غذایی خود دقت کنند.

دبیر همایش دیابت و راه های پیشگیری دیابت در تبریز حذف نوشابه از سبد غذایی خانواده را یکی از ضروری ترین امور خانواده عنوان کرد و گفت: نوشابه های گازدار و حتی رژیمی دارای کالری بیش از حد هستند که شیرینی آن بیش از 600 برابر شکر عادی است.