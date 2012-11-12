اقلام و کالاهای ضروری در مناطق سیل زده توزیع می شود

علی اکبر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 118 نیروی امدادگر از ساعات اولیه حادثه در روستاهای اشکار دشت، تازه آباد، مازوپشته، مهدی آباد و عربخیل، خرمنه علیا و سفلی کارهای اولیه امدادی را انجام داده و هم اکنون مشغول به تلاش هستند.

وی ادامه داد: از آنجا که در لحظات اولیه و بر اساس گزارشات مردمی در نقاط حادثه دیده حضور یافتیم شرایط و خسارتها و چگونگی اتفاقات را به شخصه دیده و میدانم که مردم خشارت دیده در چه فضایی در حال گذران زندگی هستند.

نوروزی مطرح کرد: بارندگی همچنان ادامه دارد و اگر چه این بارش کار را سخت کرده است ولی هلال احمریها در کار فعالیت دارند.

وی گفت: بیش از 300 خانوار از سیل امروز مورد آسیب و خسارت قرار گرفتند.

وی افزود: روغن، موکت، پتو، چراغ والور، کنسروجات، برنج، قند و چای، کلمن آب و ست ظروف اقلام و کالاهایی بوده که بین سیل زدگان توزیع خواهد شد.

