به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از خبرگزاری "تسنیم" 22 آبانماه با حضور علیاکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بینالملل و دبیر کل مجمع بیداری اسلامی، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان رسانههای مکتوب در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در این مراسم سیدمحمد حسینی ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار خبرگزاری "تسنیم" گفت: این خبرگزاری مثل حوض یا استخر نیست که در آن آب بریزند بلکه مانند یک چشمه جوشان است. امیدوارم این خبرگزاری تبدیل به مرجعی از اخبار کشورهای منطقه شود و اطلاعات دقیقی را از اتفاقات و تحولات منطقه در اختیار مدیران و مسئولان قرار دهد.
وی دوره حاضر در جهان را دوره جنگ رسانهای و تبلیغاتی دانست و یادآور شد: نظام سلطه علیرغم ژست آزادی خواهی و دموکراسی تاب و تحمل انتشار اخبار و اطلاعات صحیح و آزادی خواهانه را ندارد. ما در عصر ارتباطات به سر میبریم و غربیها نمیتوانند با ایجاد موانع از رسیدن ندای انقلاب به دنیا جلوگیری کنند.
در بخش دیگری از مراسم قلیزاده مدیرعامل خبرگزاری "تسنیم" با اشاره به اتفاقات رخ داده در کشورهایی نظیر اردن، یمن و لیبی گفت: با توجه به شرایط ضرورت یک خبرگزاری که مثل کارگروهی ویژه به این موضوع بپردازد احساس میشد. رسانه نقش مهمی در مهندسی افکار عمومی دارد. در نبرد حق و باطل رسانهها حرف اول را میزنند.
وی ادامه داد: در رویارویی موجود احساس کردیم باید یک خبرگزاری وارد جنگ نابرابر به راه افتاده توسط رسانههای غربی شود و در نظام سلطه نقش مهمی ایفا کند. پیام انقلاب اسلامی مرز نمیشناسد معتقدیم در مقابل نظام سلطه باید جبهه رسانه انقلاب اسلامی شکل بگیرد.
این فعال رسانهای اظهار امیدواری کرد خبرگزاری "تسنیم" بتواند در کنار سایر رسانههای انقلاب اسلامی جبهه و آرایش رسانهای مستحکمی در مقابل نظام سلطه و جبهه رسانههای دشمن ایجاد کند تا صدای انقلاب و بیداری اسلامی و آزادی خواهان به گوش جهانیان برسد.
قلیزاده با اشاره به پوشش اخبار منطقه و داخلی توسط خبرگزاری "تسنیم" و راهاندازی دفاتر خبرگزاری در برخی کشورها تأکید کرد: ما برای تعامل با رسانههای دیگر آمدهایم و در کنار سایر رسانههای وفادار نظام جبهه مستحکمی در مقابل نظام سلطه به وجود بیاوریم.
در ادامه سایت خبرگزاری "تسنیم" با حضور وزیر ارشاد و مدیران و مسئولان برخی از رسانههای مکتوب رونمایی شد. این خبرگزاری با سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی آغاز به کار کرد.
پخش تصاویری از مسئولانی که در غرفه خبرگزاری "تسنیم" در نمایشگاه مطبوعات حضور داشتند و شعرخوانی با موضوع امام زمان (عج) توسط صابر خراسانی از دیگر برنامههای این مراسم بود.
حاشیههای مراسم:
* غلامعلی حدادعادل در بخش پخش تصاویر مهمان غرفه خبرگزاری "تسنیم" در نمایشگاه مطبوعات آرزو کرد این خبرگزاری خوبیهای خبرگزاریها را بیشتر کند و بدیهای برخی خبرگزاریها را نداشته باشد.
* صابر خراسانی که برای شعرخوانی روی صحنه رفته بود از حضور و تعداد بالای عکاسان در سالن به وجد آمد و گفت: "تا حالا این همه عکاس را یکجا ندیده بودم". وی با استفاده از شیوه اجرایی نقالها اثر خود را خوانش کرد.
* وزیر ارشاد در بخشی از سخنرانی خود سخن گفتن درباره اهمیت رسانه را در بین فعالان رسانهای زیره به کرمان بردن دانست.
* مجری مراسم در بخش دیگری از برنامه اطلاعاتی درباره اولین سانسور رسانهای توسط ناصرالدین شاه و روزنامه "وطن" به عنوان اولین روزنامه توقیف شده در سال 1293 پرداخت و آرزو کرد این دو اتفاق برای هیچکدام از رسانههایی که نمایندگانشان در مراسم حضور دارند، رخ نداد و حاضرین آمین گفتند.
* کامپیوتر و میز مخصوص رونمایی در گوشهای از صحنه سالن گذاشته شد که به دلیل تجمع عکاسان و اعتراض آنها میز به میان صحنه منتقل شد ولی باز هم تعداد عکاسان حاضر روی صحنه مانع دیده شدن مدعوین روی صحنه و مراسم رونمایی شد.
