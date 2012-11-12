"نوروز در نئور" بهترین فیلم سینما حقیقت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عزیزی کارگردان این فیلم عصر دوشنبه در بدو ورود به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جشنواره فیلمهای نوروز در نئور، تات نشینها کار بهمن داش تیموری، مردی با شلوار میلیونی با کارگردانی حسن قهرمانی، چون برگ بید کار امین صبور به بخش مسابقه قسمتهای مختلف جشنواره راه یافته بودند که فیلم نوروز در نئور توانست تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش ملی را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به نامزدی فیلم خود در بخشهای مختلف برای دریافت جایزه تصریح کرد: نوروز در نئور کاندیدای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بخش مستند و بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تصویربرداری بخش ملی بود.

این هنرمند جوان اردبیلی با اشاره به محتوای فیلم خود افزود: در این فیلم نوروز اسم نگهبان دریاچه نئور است که همراه خانواده اش در تمام طول سال در آن محل زندگی می کند.

عزیزی در پاسخ به سوالی مبنی بر علل انتخاب نام فیلم اضافه کرد: فیلم مستندی در مورد زندگی نوروز است و اسم آن نوعی ایهام در مخاطب بوجود می آورد که در این فیلم هم به مراسم نوروز در دریاچه نئور و هم به زندگی خانواده نگهبان نئور می پردازد.

یادآور می شود که اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی کشور، مدیر جشنواره و هنرمندان کشوری شنبه شب در تالار وحدت تهران برگزار و از منتخبان تجلیل شد.

