بازار ایکی قاپیلار تبریز با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی امروز در این باره افزود: دودری ها که در آبان ماه سال 88 دچار حریق گسترده ای شده و بخش های عمده ای از آن سوخته بود، پس از پایان کامل عملیات مرمتی موفقیت آمیز، اکنون آماده افتتاح شده است.



وی تصریح کرد: سرای دودری ها خوشبختانه با اختصاص اعتبارات ویژه سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی، علیرغم وسعت محل آتش سوزی، به سرعت مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.



محمدی با بیان اینکه دودری ها مرکز عمده تجارت و پوشاک بازار بزرگ تبریز به شمار می رود، تصریح کرد: این بازار با حضور مهندس موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بهره برداری خواهد شد.



مرحله نخست فاز اول قطب گردشگری حاشیه سد امند افتتاح می شود



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از افتتاح مرحله نخست فاز اول طرح سرمایه گذاری قطب گردشگری حاشیه سد امند با حضور مهندس سید حسن موسوی، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح می شود.



تراب محمدی افزود: مرحله نخست فاز اول این طرح سرمایه گذاری شامل امکانات ورزش های آبی در دریاچه سد امند خواهد بود.



وی تشریح کرد: راه اندازی امکانات ورزش های آبی طرح همچون اسکی روی آب، جت اسکی و قایقرانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.



محمدی با بیان اینکه این طرح سرمایه گذاری در زمینی به وسعت بیش از 80 هکتار در حال اجراست، تصریح کرد: از سوی سرمایه گذار، تا کنون بالغ بر 90 میلیارد ریال برای ساخت فاز نخست این طرح دهکده توریستی تفریحی، اقامتی هزینه شده است.

مرمت بازار تاریخی شهرستان اهر پایان یافت



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام عملیات مرمتی بازار تاریخی شهرستان اهر ناشی از تخریب ها و آسیب های زلزله این شهرستان خبر داد و گفت: مراسم رونمایی از پایان مرمت بازار تاریخی اهر با حضور معاون رئیس جمهور در استان برگزار می شود.



تراب محمدی با اشاره به تسریع روند مرمت و گشودن هرچه سریعتر این بازار به دلیل نقشی که در اقتصاد شهرستان اهر و منطقه ارسباران دارد، اظهار داشت: با تلاش مرمت گران زبده این سازمان و اختصاص اعتبارات ویژه، بازار تاریخی شهرستان اهر با حضور مهندس موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افتتاح می شود.



محمدی مرمت بازار اهر را با توجه به وسعت فضا و آسیب هایی که دیده بود کاری دشوار عنوان کرد و گفت: بازار اهر دارای 120 گنبد و نزدیک به 250 حجره است، که خوشبختانه با حضور تیم های کارشناسی و مرمتی قابل توجه و تلاش شبانه روزی، در مدت چند ماه عملیات مرمتی آن به پایان رسیده است.