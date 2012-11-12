خانواده پایدار یکی از برنامه های آموزش و پرورش برای شروع سند تحول بنیادین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هژیری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه "برنامه جامع خانواده پایدار"که در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی شهر مشهد برگزار شد گفت: به مدیران آموزش وپرورش خراسان رضوی و همه مسئولان استانی به دلیل اقداماتی که به منظور اجرایی کردن طرح خانواده پلیدار انجام دادند تبریک می گویم.

وی افزود: و اقعا جای یک چنین طرحی در نظام آموزشی کشورمان خالی بود.که امروز به همت مسئولان این خطه از کشورمان اقدامی عملی وموثر در راستای پر کردن چنین کمبودی برداشته شد.

هژِیری با اشاره به زندگی پیامبر اسلام(ص) و ائمه بزرگوار، پایدارترین خانواده جهان اسلام را خانواده حضرت علی(ع) و فرزندانش دانست و بیان کرد: حضرت فاطمه (س) علاوه برهمه نقش های که داشت اما در حقیقت مدار و معیار بودن آن حضرت در خانواده بود که وی را به فاطمه تبدیل کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مادر و زن در پایدار خانواده و تربیت صحیح فرزندان نقش مادران را همچون اتوبانی دانست که باید در خدمت تربیت وهدایت خانواده قرار بگیرد.

وی همچنین در اهمیت نقش زن و مادر در ایجاد یک خانواده پایدار گفت: اگر سوخت صبر مادران نباشد چراغ بسیاری از خانواده ها خاموش می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: متاسفانه سبک زندگی مان کم کم از سبک زندگی ائمه در حال فاصله گرفتن است و دیده می شود که بعضی از خانواده ها حتی چند دقیقه در طول روز در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند.

وی بیان کرد: صدا و آهنگ خوش طرح خانواده پایدار در همه کشور پیچیده است و این حتما طرحی اثر گذار در همه کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بچه های را که می خواهیم آموزش دهیم تا در خانواده پایدار قرار گیرند به دو دسته می توان تقسیم کرد توضیح داد: این بچه ها یا سالم هستند یا ناسالم و بیمار که اگر سالم هستند باید همچون یک باغبان از آنها نگهداری ومواظبت کنیم و اگر بیمار و ناسالم هستند نیز باید ضمن نگهداری از این گلها در موقع لازم مورد حرص یا پیوند قرارگیرند وهمچنین مانند یک حکیم وطبیب خوب آنا را بپذیریم و تکریم کنیم و به آنها آرامش بدهیم و در ضمن علت یابی دلایل بیماری آنها در صدد رفع و درمان این بیماری بر آییم.

هژیری با اشاره به اولین کتاب عملی دانش آموزان که قراراست در طرح خانواده پایدار آموزش داده شود گفت: با توجه به اینکه این کتاب بر مبنای آیه 178 سوره مبارکه بقره نوشته شده است باید بگوییم اگر ده ها کتاب روانشناسی در باره خانواده نوشته شود به اندازه همین آیه شریفه حرف و سخن برای گفتن نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:78 میلیون جلد کتاب در کتاب خانه های کل کشور موجود است.

وی افزود: در سیاست گذاری های جدید وزارت قصد داریم 90 هزار کتاب خانه کلاسی را راه اندازی کنیم تا به این وسیله کتاب به داخل کلاس ها راه یابد و فرایند دسترسی دانش آموزان به کتاب آسان تر شود.

وی همچنین از تهیه یک بسته جامع سیاست گذاری به منظور گسترش کتاب خوانی دانش آموزان خبر داد و بیان کرد: این بسته سیاست گذاری به زودی در کل کشور اجرایی خواهد شد.