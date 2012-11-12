هیچ تقابلی میان شعر انقلاب و فضاهای تازه ادبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان دومین جشنواره سراسری شعر انقلاب عصر امروز دوشنبه 22 آبان در تالار مهر حوزه هنری معرفی شدند.
در این مراسم که با حضور قابل توجه شاعران انقلاب همچون رضا اسماعیلی، محمدرضا عبدالملکیان، سعید بیابانکی، ناصر فیض و ... برگزار شد، محمدرضا سنگری، شاعر، نویسنده و محقق به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به نحوه اجرای برنامه توسط سعید بیابانکی گفت: من عمدتا میبینم که در برنامههایی مانند این ابتدا شعر خوانده میشود و پس از آن بسم الله میگویند که این با سنت فرهنگی ما همخوان نیست و باید اصلاح شود. این کار مثل فردی است که با سلام حرفش را آغاز نمیکند و اساسا نباید به چنین فردی جواب داد.
سنگری در ادامه به شعر انقلاب و تفاوت آن با سایر عرصهها اشاره کرد و افزود: به اعتقاد من نباید میان شعر انقلاب و شعر در سایر عرصه تفاوت قائل شد. شعر دفاع مقدس هم پارهای از پیکره شعر انقلاب است، اساسا تقسیم بندیهای ما درباره شعر انقلاب و... علمی نیست. انقلاب اسلامی ما تعریفش را با خودش آورده است و نباید آن را با دیگر عرصههای شعر مشابه مقایسه کرد و تفاوت گذاشت. در واقع تقسیم بندیهای جشنوارهای بوده است که شعر انقلاب را چند پاره کرده و باید پرسید این تقسیم بندیها اصلا چه معنایی دارد.
این شاعر در ادامه به نشستهای نقد شعر و جشنوارههای شعر اشاره و تصریح کرد: ما معمولا از این نشستها دستاوردی نداریم. سه دهه از انقلاب میگذرد که مثل طی کردن سه قرن است و دیگر نباید معیارهای زبانی ما در شعر پس از طی سه دهه مانند قبل شود. ما دیگر باید کم کم به فکر نظریهپردازی ادبی انقلاب باشیم؛ چرا که شعر و ادبیات در انقلاب ما تئوریزه شده و تولید ادبی ما نیز به اندازه 4-5 قرن گذشته افزایش یافته است.
وی همچین گفت: شعر انقلاب پیوندگاه حداقل 8 ویژگی است که یکی از آنها پیوند میان سنت و فضاهای نو در شعر است. اینکه برخی فکر کنند انقلاب به سبب پیوندش با سنت با قالبهای نو مقابله کرده است، بسیار غلط است و هیچ تقابلی میان شعر انقلاب و فضاهای تازه نیست.
سنگری خاطرنشان کرد: شعر انقلاب از تمام ظرفیتهای ادبی پس از انقلاب بهره میبرد؛ هم از ظرفیتهای شعر نو که از دهه 70 به بعد خود را بیشتر نشان داد و هم از قالبهای قدیمی به ویژه غزل.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: من در سالهای قبل از انقلاب میان مردم و شعر گسستگی میدیدم، اما این اتفاق بعد از انقلاب از بین رفت، اما متاسفانه هنوز فضاهای دانشگاهی ما این اتفاق را باور ندارد. باید به سمت ایجاد کرسیهای ادبیات انقلاب در دانشگاهها برویم؛ چون تاکید دارم زمان طرح نظریه ادبی انقلاب اسلامی فرا رسیده است و هنوز کاری جدی در این زمینه انجام ندادهایم.
در ادامه این مراسم علی داوودی، دبیر هنری این جشنواره در سخنان کوتاهی با تقدیر از تمام شرکتکنندگان جشنواره گفت: گرچه جشنواره ما را محدود کرده که رتبهبندی کنیم، اما همه آثار جشنواره، آثار برتر هستند و سعی ما این است که آنها را بدست مخاطبان اصلی آن برسانیم.
وی بیان کرد: کار اصلی جشنواره تازه شروع شده است و باید با این همه اثر و شعر کاری کرد.
نظر شما