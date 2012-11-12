به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت روز جهانی دیابت اقدام به راه اندازی کارناوال اطلاع رسانی دیابت برای شهروندان می‌کند.

این کارناوال شامل 4 دستگاه اتوبوس و تیم اطلاع رسانی (متخصص ، پزشک، پرستار و ...) در چهار محل اصلی شهر اصفهان مستقر و نسبت به گرفتن تست قند خون و توزیع پمفلت و بروشور اطلاع رسانی دیابت اقدام می‌کند.

مسمومیت با CO ، سه کودک را راهی بیمارستان کرد

سه کودک از اهالی شهرستان نطنز بر اثر استفاده از زغال برای گرم کردن خانه، دچار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شده و روانه‌ی بیمارستان شدند.

در تماسی با اتاق فرمان شهرستان نطنزاعلام شد : سه کودک به همراه مادرشان در خانه خود خوابیده و به منظور گرم کردن محیط، زغال روشن کرده بودند، دچار حالات سرگیجه و کاهش سطح هوشیاری شدند بنابراین وقتی مادرشان سراغ آنها می‌رود توان پاسخگویی نداشتند.

مادر این سه کودک پس از مطلع شدن از وضعیت آنها با اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی تماس گرفته و تقاضای امدادرسانی نموده.

پس از اعلام حادثه‌ی مذکور ستکنسین‌های یک واحد امدادی از پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی نطنز بر بالین مصدومان حاضر شدند و پس از کنترل وضعیت آنها دریافتند که این سه کودک 2 و 4 ساله بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن منتشر شده از سوخت ناقص زغال دچار مسمومیت با CO شده‌اند بنابراین آنها را پس از انجام اقدامات اولیه‌ درمانی توسط آمبولانس به درمانگاه خاتم الانبیا منتقل کردند.

برگزاری یادواره شهدای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

تجلیل از شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مایه بقای انقلاب اسلامی است و به برکت شهدای انقلاب، امروز ایران اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی بر قلل رفیع و منیع افتخار ایستاده است.

با توجه به مقام شامخ شهدا به عنوان یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار، شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر مراسمی تحت همین عنوان برگزار می نماید.

به همین منظور یادواره شهدای گرانقدر این شبکه روز پنج شنبه 25 آبان ماه ساعت 9 صبح در محل خیابان مدرس سالن اجتماعات مرکز بهداشت و درمان خمینی شهر برگزار می‌شود.