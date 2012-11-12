جوانان نباید از پیکره جامعه جدا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان فیروزکوه عصر دوشنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار و معاونان فرماندار، مهدی صداقت رئیس اداره ورزش و جوانان، بهزاد نجفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رؤسای ادارات دیگر در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

سعید افشارنادری در این جلسه گفت: نیروهای جوان، بهترین سرمایه کشور هستند؛ هر حکومتی اگر بخواهد به اهداف خود برسد، برای محقق کردن این اهداف، باید به جوانان اهتمام و توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: کشورهای استکباری برای اینکه بتوانند به اهداف خود برسند به شیوه های مختلف به سراغ جوانان می روند و نمی گذارند استعداد جوانان شکوفا شود که نمونه بارز آن، ترور جوانان هسته ای در سالهای اخیر است.

این مسئول عنوان کرد: در جنگ هشت ساله دفاع مقدس که با رهبری امام(ره ) و تبعیت جوانان بود، می بینیم که اکثر شهیدان در سنین جوانی بودند و همین جوانان ایران هستند که در سلولهای بنیادی و هسته ای در مقایسه با کشورهای دیگر با استعداد و هوششان پیشرو هستند.

لزوم توجه به مسکن، ازدواج، تحصیل، اشتغال و ناهنجاریهای اجتماعی و اوقات فراغت جوانان

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری که تحصیل، تهذیب و ورزش را از اولویت جوانان دانستند نیز اشاره کرد و بیان داشت: در بحث مسکن، ازدواج، تحصیل، اشتغال و ناهنجاریهای اجتماعی و اوقات فراغت، باید تمام دستگاه های دولتی توجه ویژه ای داشته باشند.

افشارنادری اضافه کرد: باید دبیر خانه امور جوانان، نسبت به شناسایی چالشهای روز جوانان نخبه، فعال شدن گروه مشاوران جوان، بحث آموزش، تشکیل کمیته های تخصصی و برگزاری دوره های آموزشی نگاه ویژه ای داشته باشد و روحیه خودباوری را در جوانان ایجاد کنند.

فرماندار فیروزکوه در پایان، حضور نخبگان و حتی جوانان را برای ارائه پیشنهادات در جلسات بعدی به منظور ایجاد روحیه مشارکت، احساس مسئولیت و اعتماد به نفس در آنها خواستار شد.