به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن از ساعت 15 امروز در ورزشگاه جروکان اصفهان و با حضور حدود 600 نفر از تماشاگران دو تیم آغاز شد.

ذوب‌آهن که در دو بازی قبل خود مقابل تیم‌های نفت تهران و صبای قم نتیجه نگرفته بود، در این دیدار به دنبال پیروزی بود و توانست با 4 گلی که به ثمر برساند، به این هدف خود دست پیدا کند.

سپاهان که جمعه گذشته مقابل امیدهای خود پیروز میدان شده بود، در این مسابقه با دو ترکیب متفاوت به میدان رفت و در نیمه دوم بازی از بازیکنان جوان خود استفاده کرد.

با وجود اینکه نیمه اول بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، ذوبی‌ها در نیمه دوم بازی گلزنی کردند و توانستند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند تا کاظمی بالاخره با ذوب‌آهن پیروز شود.

برای تیم ذوب‌آهن در این دیدار فرهادی (2 گل)، محمدصادق بارانی و پیام صادقیان گلزنر کردند و برای سپاهان نیز فرشید طالبی و شریفی گلزنی کردند.

ذوب آهن با پیروزی در این بازی در آستانه دیدار با پرسپولیس، برای سرخپوشان خط و نشان کشید.