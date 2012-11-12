۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

طاهایی اعلام کرد:

آلودگی های محیطی تهدید کننده جدی سلامت جامعه است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران عوامل ایجاد آلودگی های محیطی را تهدیدی جدی بر سلامت افراد جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نشستی با نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران در ساری با بیان اینکه دفع بهداشتی زباله در استان با مشکل مواحه است ، افزود: دو سوم از مساحت 24 هزار کیلومتر مربع استان را جنگل ها فراگرفته اند و به دلیل نبود مکان مناسب ناگزیریم زباله ها در مناطق جنگلی دفن کنیم.

وی با اشاره به اینکه شیرابه ها تهدیدی جدی برای آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی محسوب می شوند، اظهار داشت: افزایش بیماریهای عفونی، خشک شدن درختان و افزایش بیماریهای مشترک انسان و حیوان از دیگر عوارض دفن زباله در محیط جنگلی است.

طاهایی بر تصمیم گیری دولت مبنی بر احداث نیروگاه تولید برق از زباله اشاره کرد و بیان داشت: عتباری معادل 20 میلیارد ریال به صورت یارنه ای در اختیار شهرداری های نوشهر و ساری قرار گرفته است.

ساخت 1700 واحد مسکن مهر دولتی در نکا

فرماندار نکا گفت: هزار و 700 واحد مسکن مهر دولتی هم اکنون در این شهرستان در حال ساخت است.

رضا آزادی کناری افزود: 797 واحد مسکن مهر ساخته شده در شهرستان نکا در هفته دولت سال جاری به متقاضیان واگذار شد.

وی، هزینه ساخت این تعداد مسکن مهر را 15 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کرد.

اعزام روحانی و مبلغ به بقاع متبرکه مازندران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام 60 روحانی و مبلغ برای برگزاری آیین های ویژه عزاداری سید الشهدا امام حسین (ع) به برخی بقاع متبرکه این استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی افزود: در ایام ماه محرم الحرام ، برنامه های خیمه معرفت با هدف بصیرت افزایی، برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی و بیان احکام در شش امامزاده شاخص مازندران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته 70 درصد موقوفات مازندران مربوط به عزاداری سیدالشهدا است.


 

