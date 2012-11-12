موضوع خروج نظامیان آلمانی از افغانستان هفته آینده بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "توماس دمزیر" امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای افغانی در کابل گفت : برلین هفته آینده درباره برداشتن قدمهای مهم نیروهای آلمانی در افغانستان تصمیم می گیرد.

وی افزود: عقب نشینی نیروهای آلمانی از افغانستان به شیوه ای مسئولانه و قابل اعتماد برای دیگر شرکای آلمانی انجام می شود.

وزیر دفاع آلمان در ادامه از همکاری آلمان با دیگر شرکای ناتو و نیروهای افغانی درباره تجهیز ارتش افغانستان خبر داد.

خبرگزاری فرانسه نیز در این رابطه نوشت : وزیر دفاع آلمان امروز دوشنبه برای بررسی پیشرفت نیروهای ائتلاف در افغانستان و واگذاری مسئولیت برقراری نیروهای امنیت به نیروهای این کشور به مزار شریف سفر کرد.

وزیر دفاع آلمان که با یک هواپیمای غیرنظامی ایرباس وارد مزار شریف شد، قرار است با مقامات افغانی درباره وظایف نیروهای آلمانی پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان و آموزش نظامیان پس از 2014 گفتگو کند.

چگونگی برعهده گرفتن مسئولیت برقراری امنیت ولایتهای مختلف افغانستان به دست نیروهای افغانی از جمله محورهای مهم سفر وزیر دفاع آلمان به این کشور است.

هم اکنون چهار هزار و 800 سرباز افغانی در قالب نیروهای ایساف در افغانستان مستقر هستند. غرب به بهانه کمک به برقراری امنیت به اشغال افغانستان پرداخت و هم اکنون به بهانه بازسازی و کمک به توسعه این کشور در پی ادامه اشغالگری پس از سال 2014 است.

در پی فاجعه قتل عام 16 افغانی به دست یک تفنگدار آمریکایی، وزیر دفاع آلمان روز چهارشنبه 24 اسفند ماه نیز در سفری غیرمنتظره به کابل سفر کرد.