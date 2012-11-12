میرشکاک تجلیل شد/ ز دست کوته خود زیر بارم

به گزارش خبرنگار مهر، از مقام علمی و ادبی یوسفعلی میرشکاک همزمان با اختتامیه دومین جشنواره شعر انقلاب در حوزه هنری تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور اهالی شعر و ادب و محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری و حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، رئیس موسسه اطلاعات برگزار شد، نماهنگی از شعرخوانی میرشکاک پخش شد که در آن شاعرانی چون ناصر فیض، اسماعیلی امینی، محمود حبیبی کسبی، امید مهدی‌نژاد، قربان ولیئی و محسن مومنی به سخنرانی پرداختند.

در ادامه این مراسم لوح تجلیل از میرشکاک با حضور محسن مومنی، حجت الاسلام دعایی، محمدرضا عبدالملکیان، امیرحسین فردی و رضا اسماعیلی به میرشکاک اهداء شد.

وی پس از دریافت این جایزه در سخنان کوتاهی عنوان داشت: سخن دوستان درباره من فراتر از حد من است. من به واقع هیچ کاری برای ایران و انقلاب نکرده‌ام و خودم را تنها بدهکار آنها می‌دانم.

میرشکاک ادامه داد: جز شرمندگی چیزی برای گفتن ندارم. این حرف‌ها و برنامه‌‌ها فراتر از حد من است. اینکه دوستان برای حضور من روی سن از جا بلند شدند، مایه شرمندگی من است.

این شاعر و نویسنده در پایان در عبارتی کوتاه گفت: ز دست کوته خود زیر بارم.