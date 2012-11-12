افتتاح نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور امروز در مراسم افتتاح نمایندگی این صندوق در رشت گفت: حمایت از تعاونی ها برای تولید بیشتر و اشتغالزایی از مهمترین اهداف راه اندازی این صندوق است.

امیر میمنت آبادی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 70 درصد اصل و سود تسهیلات اعطای را به نفع سرمایه گذار برعهده می گیرد، افزود: از اواسط سال 1389 صندوق مزبور شروع به فعالیت کرده که تاکنون 500 شرکت در کشوراز تسهیلات این صندوق بهره مند شده اند.

وی با اعلام اینکه کفایت سرمایه این صندوق هم اکنون در سطح استان 75 میلیارد تومان است، اظهارداشت: این صندوق ضمانت طرح های بخش تعاون را در مناطق محروم و تعاونی های دانش بنیان تا 80 درصد ضمانت می کند.



مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور ادامه داد: این صندوق در سطح کشور نیز کفایت سرمایه هزار و 500 میلیارد تومان دارد که تاکنون بیش از یک صد میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز در این مراسم افتتاح نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به نفع شرکت های تعاونی استان عنوان کرد.

خلیل حنیف یادآورشد: در حال حاضر گیلان دو هزار و 120 شرکت تعاونی فعال در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد که بیشتر برای سرمایه در گردش، طرح توسعه و خرید ماشین آلات جدید نیاز به تسهیلات دارند.