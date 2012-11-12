تربیت نیروهای غیر ایرانی بر اساس تفکر علوم انسانی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش عصر دوشنبه در همایش بین المللی علمی ولایت اظهار کرد:ایران پیش از انقلاب اسلامی دارای 175 هزار دانشجو با 200 دانشگاه و مؤسسه علمی بود.

وی با بیان اینکه پنج هزار دانشجو از این رقم در خوزستان بوده اند، افزود:پس از انقلاب اسلامی، دانشجویان کشور با افزایش 20 برابری به بیش از چهار میلیون و 400 هزار نفر رسیده اند.

نادری منش با اشاره به رشد توان علمی در کشور و اقتدار علمی، گفت: دستیابی به این اقتدار و توان علمی بالا باعث ایستادگی کشور در برابر تحریم ها شده است.



وی تصریح کرد:رشد علمی باید به تجهیزات و فناوری های روز تبدیل شود و سپس رفاه مردم و جامعه را تأمین کند.

معاون آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور با اشاره به فعالیتهای وزارت علوم و هدفمند کردن علوم انسانی، افزود: مبانی فلسفی مبتنی بر اسلام باید زیر بنای علوم انسانی باشد که این موضوع در حال شکل گیری است.

وی حمایت از موسسات و دانشگاههای حوزوی را از اهداف وزارت علوم دانست و گفت: علاوه براین تربیت نیروی غیر انسانی براساس تفکر علوم انسانی نیز از اهدافی است که در وزارت علوم دنبال می شود.

نادری منش تصریح کرد: براین اساس باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور 25 هزار نفر دانشجوی خارجی در حال تحصیل باشند.

وی ادامه داد:هدفمند کردن رشد علوم انسانی و مبتنی شدن این علوم بر اساس دین مبین اسلام از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و آموزش کشور است.