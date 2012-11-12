۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

نادری منش تاکید کرد:

تربیت نیروهای غیر ایرانی بر اساس تفکر علوم انسانی اسلامی

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور با بیان اینکه تربیت نیروهای غیر ایرانی بر اساس تفکر علوم انسانی اسلامی از جمله برنامه های نظام است گفت: براین اساس تا پایان برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی باید میزبان 25 هزار نفر دانشجوی خارجی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش عصر دوشنبه در همایش بین المللی علمی ولایت اظهار کرد:ایران پیش از انقلاب اسلامی دارای 175 هزار دانشجو با 200 دانشگاه و مؤسسه علمی بود.

وی با بیان اینکه پنج هزار دانشجو از این رقم در خوزستان بوده اند، افزود:پس از انقلاب اسلامی، دانشجویان کشور با افزایش 20 برابری به بیش از چهار میلیون و 400 هزار  نفر رسیده اند.
 
نادری منش با اشاره به رشد توان علمی در کشور و اقتدار علمی، گفت: دستیابی به این اقتدار و توان علمی بالا باعث ایستادگی کشور در برابر تحریم ها شده است.

وی تصریح کرد:رشد علمی باید به تجهیزات و فناوری های روز تبدیل شود و سپس رفاه مردم و جامعه را تأمین کند.
 
معاون آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور با اشاره به فعالیتهای وزارت علوم و هدفمند کردن علوم انسانی، افزود: مبانی فلسفی مبتنی بر اسلام باید زیر بنای علوم انسانی باشد که این موضوع در حال شکل گیری است.
 
 وی حمایت از موسسات و دانشگاههای حوزوی را از اهداف وزارت علوم دانست و گفت: علاوه براین تربیت نیروی غیر انسانی براساس تفکر علوم انسانی نیز از اهدافی است که در وزارت علوم دنبال می شود.
 
نادری منش تصریح کرد: براین اساس باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور 25 هزار نفر دانشجوی خارجی در حال تحصیل باشند.
 
 وی ادامه داد:هدفمند کردن رشد علوم انسانی و مبتنی شدن این علوم بر اساس دین مبین اسلام از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و آموزش کشور است.
