دولت در بازار ارز رویکرد علمی را مدنظر قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان تهران گفت: علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتها در شش ماهه اخیر، کل صادرات غیر نفتی کشور معادل سال 90 شده است که امیدواریم بتوانیم در نیمه دوم امسال با مجموعه تدابیری که دولت اتخاذ می کند، صادرات را رشد دهیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: بعد از شوک قیمتی که در بازار ارز اتفاق افتاد، هم اکنون دولت توانسته شرایط را کنترل کند و وضعیت روان تری را برای صادرات رقم زند که بر این اساس، تلاش می شود به اهداف برنامه در صادرات غیر نفتی دست یابیم.

وی تصریح کرد: صادرات غیر نفتی استان تهران در سال جاری نسبت به سال قبل به لحاظ وزنی 682 هزار تن بوده که 61 درصد رشد داشته ، ضمن اینکه به لحاظ ارزشی نیز میزان صادرات در 7 ماهه امسال به 2 میلیارد و 425 میلیون دلار رسیده است.

به گفته صادقی، دولت در بازار ارز و صادرات غیر نفتی رویکرد علمی را مدنظر قرار داده اما در این راستا نقایصی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.