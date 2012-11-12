کاروان نمادین امام حسین(ع) اول محرم در ورامین و پیشوا حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کاروان نمادین حضرت امام حسین(ع) عصر دوشنبه در نشست خبری گفت: همه ساله پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد ملک آبادی حوزه مقاومت بسیج شهید همت پیشوا در اولین روز ماه محرم الحرام برای زنده نگهداشتن هرچه بیشتر حرکت بی بدیل حضرت امام حسین(ع) در کربلا کاروان نمادین آن حضرت را شبیه سازی می نماید.

علی اکبر ملک آبادی افزود: این کاروان از مبداء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه ورامین به سمت پیشوا و به مقصد امامزادگان کهنک حرکت می کند.

وی تصریح کرد: امسال نیز روز جمعه 26 آبان ماه کروان فوق حرکت نموده و پس از طی خیابان شهید باهنر، میدان امام حسین(ع) و مسجد جامع ورامین به سوی میدان امام خمینی(ره)، میدان رازی و سپس میدان بسیج حرکت کرده و در ادامه وارد شهرستان پیشوا می شود.

مسیر دوگانه حرکت کاروان در شهرستان پیشوا



مسئول کاروان نمادین حضرت امام حسین(ع) گفت: در شهرستان پیشوا نیز از میدان شهید اردستانی، به سوی میدان آزادی، میدان امام خمینی(ره) و خیابان امام خمینی(ره) حرکت کرده و مقصد نهایی آن کاروان، حرم مطهر امام زاده جعفربن موسی الکاظم(ع) خواهد بود.

وی افزود: این کاروان سپس مسیر برگشت حرم امام زاده جعفر(ع) را طی کرده و به سوی میدان شهدا حرکت می کند و به مقصد شماره دو و نهایی کاروان یعنی امامزادگان کهنک می رسد.

ملک آبادی در پایان، از مؤمنان و عاشقان ابی عبدالله(ع) خواست با استقبالی در خور حضرت سیدالشهدا(ع) نسبت به مقام سید و سالار شهیدان عرض ادب کنند.