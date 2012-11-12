انتقاد تماشاگران از حیدری/ سپاهان 10 نفره بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری، بازیکن اصفهانی سابق تیم فوتبال پرسپولیس که گل قهرمانی چند فصل پیش این تیم پایتخت را به ثمر رساند، در بازی امروز ذوب‌آهن مقابل سپاهان با واکنش تماشاگران این تیم اصفهانی مواجه شد.

حیدری زمانیکه قصد بیرون آمدن از زمین سپاهان را داشت، با شعارهای تماشاگران علیه خودش مواجه شد. البته حیدری به این شعارها واکنشی نشان نداد و تنها پیراهن ذوب‌آهن را در این حین بوسید.

با وجود اینکه زمین محل برگزاری مسابقه ظهر امروز مشخص شده بود، تماشاگران استقبال خوبی از مسابقه به عمل آورده بودند و نزدیک به 600 نفر از تماشاگران برای تماشای این بازی به ورزشگاه فردوس اصفهان رفته بودند.

با وجود اینکه ذوب‌آهن در هر دو نیمه این بازی با ترکیب اصلی بازی کرد اما سپاهان در نیمه دوم بازی با ترکیبی از بازیکنان جوان خود به میدان رفت.

تعویض‌های فرهاد کاظمی در این مسابقه نشان داد که او به پیروزی در این دیدار تدارکاتی در کنار کار کیفی بازیکنانش نیز می‌اندیشد.

اکبر ایمانی، بازیکن سپاهان در دقیقه 80 بازی مصدوم شد اما با این وجود کرانچار ترجیح داد به جای او هیچ بازیکنی را به میدان نفرستد زیرا سایر بازیکنان تیمش آمادگی حضور در ترکیب را نداشتند.

ذوب‌آهن با پیروزی مقابل سپاهان در آستانه دیدار با پرسپولیس، روز دوشنبه آینده با انگیزه بسیاری به مصاف پرسپولیس تهران خواهد رفت.