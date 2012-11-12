دلار آزاد دوباره به زیر 3000 تومان بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشتی آرای درباره تازه ترین تحولات بازار سکه و طلا گفت: با وجودی که قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی در هفته اخیر بیش از پنجاه دلار افزایش یافته است، قیمت سکه و طلا اندکی کاهش نشان می دهد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه مصرف طلا در کشور نصف شده است، اظهارداشت: پیش از این، عمده خرید طلا و زیورآلات برای زینت و استفاده شخصی بود اما در یک سال اخیر عمده خریدها برای ثروت اندوزی و با رویکرد حفظ ارزش دارایی بوده است.



وی افزود: این روند باعث شده است که حدود 50 درصد صنف طلا و جواهر سازی در کشور تعطیل شود که امیدواریم مسئولان در این باره تدبیرسازی کنند. کشتی آرای اظهارداشت: عمده خرید مردم در بازار طلا و سکه به سمت سکه بهار آزادی گرایش داشته است و این روند کاهش تقاضای طلا و جواهر را نشان می دهد.



به گزارش مهر، هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) یک میلیون و 212 هزار تومان ، طرح جدید یک میلیون و 215 هزار تومان، نیم سکه 608 هزار تومان، ربع سکه 307 هزار تومان، سکه گرمی 176 هزار تومان، هرگرم طلای 18 عیار 123 هزار و 851 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1736 دلار است.

در همین حال، قیمت دلار در بازار آزاد تهران دوباره به زیر 3000 تومان - حول و حوش 2960 تا 2980 تومان- بازگشته ، البته قیمت یورو در بازار 3900 تومان، پوند 4900 تومان و درهم 830 تومان است.