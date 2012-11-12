۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

کاهش قیمت انواع سکه/

دلار آزاد دوباره به زیر 3000 تومان بازگشت

روند کاهشی قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران در روز دوشنبه تداوم یافت، ضمن اینکه قیمت دلار در بازار آزاد مجددا به زیر 3000 تومان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد کشتی آرای درباره تازه ترین تحولات بازار سکه و طلا گفت: با وجودی که  قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی در هفته اخیر بیش از پنجاه دلار افزایش یافته است، قیمت سکه و طلا اندکی کاهش نشان می دهد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه مصرف طلا در کشور نصف شده است، اظهارداشت: پیش از این، عمده خرید طلا  و زیورآلات برای زینت و استفاده شخصی بود اما در یک سال اخیر عمده خریدها برای ثروت اندوزی و با رویکرد حفظ ارزش دارایی بوده است.

وی افزود: این روند باعث شده است که حدود 50 درصد صنف طلا و جواهر سازی در کشور تعطیل شود که امیدواریم مسئولان در این باره تدبیرسازی کنند. کشتی آرای اظهارداشت: عمده خرید مردم در بازار طلا  و سکه به سمت سکه بهار آزادی گرایش داشته است و این روند کاهش تقاضای طلا و جواهر را نشان می دهد.

به گزارش مهر، هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) یک میلیون و 212 هزار تومان ، طرح جدید یک میلیون و 215 هزار تومان، نیم سکه  608 هزار تومان، ربع سکه 307 هزار تومان، سکه گرمی 176 هزار تومان، هرگرم طلای 18 عیار 123 هزار و 851 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1736 دلار است.
 
در همین حال، قیمت دلار در بازار آزاد تهران دوباره به زیر 3000 تومان - حول و حوش 2960 تا 2980 تومان- بازگشته ، البته قیمت یورو در بازار 3900 تومان، پوند 4900 تومان و درهم 830 تومان است.
