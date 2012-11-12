کیفیت ساخت و سازها در اردبیل پایین است/ لزوم افزایش نظارتها

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای نظام مهندسی استان اردبیل با بیان اینکه کار مهندسان تنها امضای نقشه نیست، عنوان کرد: متاسفانه مهندسان وظیفه خود را تنها در این مقوله محدود کرده اند در نتیجه کیفیت کار کاهش یافته و بیشتر پروژه های عمرانی دچار مشکل می شوند.

به گفته وی اگر مهندسان در جریان ساخت و سازها نظارت دقیق و مستمر و عملی داشته باشند دولت و شهروندان نیز کمتر متحمل زحمت شده و کارها با کیفیت بیشتری جلو می رود.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری اردبیل خواستار حضور فعال اعضای نظام مهندسی در شورای فنی استان و جلسات طرح تفصیلی شهرها و کمیسیون ماده پنج شد و افزود: اعضای نظام مهندسی می تواند در برنامه ها و کنترل کارها با ارائه نظرهای کارشناسی نقش موثری داشته باشند.

میرجعفریان با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی و دفتر فنی استان از نظام مهندسی در جهت پیشبرد کارها حمایت می کند، تصریح کرد: با توجه به زلزله خیز بودن منطقه توجه به نحوه ساخت و سازها توأم با کیفیت و کمیت با همکاری تمامی واحدهای ذیربط ضروری است.



به گفته وی اعضای نظام مهندسی باید با تعامل و همکاری یکدیگر و با بروز رسانی اطلاعات مهندسی و کنترل و نظارت دقیق و مستمر در پروژه ها برای ارائه خدمات بهتر تلاش کنند.



وی عنوان کرد: در جهت بسترسازی زندگی مناسب برای شهروندان اعضای نظام مهندسی در دوره های آموزشی برای آشنا شدن با تکنولوژیها و علوم جدید شرکت کنند.



اعتبارنامه اعضای جدید نظام مهندسی اعطا شد



میرجعفریان با اشاره به ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی افزود: در این دوره 82 نفر از آنان در رشته های مختلف از جمله دو نفر در رشته شهرسازی ، پنجاه و دو نفر در رشته عمران ، پنج نفر در رشته معماری و چهار نفر در رشته نقشه برداری ، ده نفر در رشته مکانیک و نه نفر در رشته برق انتخاب شدند.



به گفته این مسئول میزان شرکت کنندگان ششمین دوره نظام مهندسی نسبت به دوره قبل پانزده درصد افزایش یافته است.



گفتنی است در پایان این نشست ضمن تجلیل از اعضای قبلی نظام مهندسی استان اردبیل اعتبار نامه منتخبان ششمین دوره هیأت مدیره سازمان اعطا شد و اعضای جدید به طور رسمی کار خود را آغاز کردند.