  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

حجت الاسلام مظفری:

اقتصاد مقاومتی در راس امور دستگاه قضایی استان مرکزی قرار دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دادگستری استان مرکزی گفت: اقتصاد مقاومتی در راس امور دستگاه قضایی استان مرکزی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمت علی مظفری  ظهر دوشنبه بات بیان این مطلب در نشست شورای قضایی استان مرکزی افزود: دشمنان ایران سعی دارند با تحمیل فشار اقتصادی بر ما به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند.
 
وی با تاکید بر ضرورت همدلی مردم و مسئولین در این شرایط گفت: آگاهی ملت ایران و هوشیاری مسئولین تنها راه عبور از این برهه اقتصادی سخت است.
 
رییس شورای قضایی استان مرکزی در ادامه با اشاره به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری گفت: دستگاه قضایی در تعامل با دیگر قوا فرمان رهبری را لبیک گفته و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود داده است.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: ایران از نعمت خداداد منابع عظیم اقتصادی و پایه بهره مند است و باید با مدیریت هوشمندانه از فرصت کنونی برای ایجاد جهش در اقتصاد و پیشرفت و نواوری بهره گرفت.
 
 

کد مطلب 1742173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها