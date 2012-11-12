به گزارش خبرنگار مهر، در بازی اخیر دو تیم سفیر قم و طلایی پوشان ورامین که در چارچوب دیدارهای هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور برگزار شده است، سفیر قم سه بر یک مغلوب تیم گاز تهران شده و تیم طلایی پوشان ورامین نیز در جدال با تیم شهرداری زاهدان در سه گیم متوالی تن به شکست داده است.



این در حالی است که از آخرین دیدار دو تیم سفیر قم و طلایی پوشان ورامین در بازی هفته اول مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، در روز هفدهم آبان ماه سال جاری در تهران و زاهدان، پنج روز می گذرد و دو تیم قطعا در این مدت و همچنین فاصله زمانی باقی مانده تا دیدار مقابل یکدیگر، شناخت کاملی از هم به دست آورده اند تا به دنبال پیروزی در این بازی باشند.



مصاف قعرنشین‌ها در هفته دوم لیگ دسته اول والیبال



این دو تیم که در حال حاضر بدون امتیاز در رده‌های پنجم و ششم جدول رده‌بندی گروه نخست مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال باشگها های کشور قرار دارند، در شرایطی شبیه به یکدیگر از ساعت 17 عصر چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه در ورامین مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند تا سه امتیاز برای بهبود وضعیت خود در جدول لیگ این فصل به دست آوردند.



با این شرایط، تقابل دو تیم می‌تواند عصری گرم و دلچسب را برای تماشاگران والیبال بزند، زیرا تیم سیدروح الله شفیعی امیدوار است با پیروزی مقابل تیم طلایی پوشان ورامین برای اولین بار پیروزی در لیگ جدید را تجربه کند و دومین بازی متوالی خارج از خانه را با موفقیت به اتمام برساند و از سوی دیگر تیم میزبان نیز در تلاش برای بهبود جایگاه و موقعیت خود در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ دسته اول والیبال است.



نخستین مصاف نمایندگان قم و ورامین در تاریخ رقابت های لیگ



دیدار هفته دوم از دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور نخستین مصاف دو تیم سفیر قم و طلایی پوشان ورامین در تاریخ فعالیت دو تیم در لیگ والیبال کشورمان نیز محسوب می‌شود.



البته سیدروح الله شفیعی نیز که از مربیان سازنده والیبال قم محسوب می شود، سال گذشته زیر سایه علیرضا خوشرویی نتوانست در کادر فنی تیم والیبال قم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال قرار بگیرد و او نیز اولین بار حضور در این سطح والیبال کشور را به عنوان یک مربی تجربه می کند.



رقابت 14 مدعی برای کسب دو سهمیه صعود به لیگ برتر والیبال



مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور در حالی از هفدهم آبان ماه آغاز شد که امسال 14 تیم مدعی صعود به لیگ برتر این رشته هستند.



بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، در این دوره از رقابت ها 14 تیم گاز تهران، سفیر قم، شهرداری زاهدان، طلایی پوشان ورامین، بیرگلد ایرانیان، پیشگامان شفق اردکان، کاله جوان، آریا صنعت بابل کنار، مقاومت تبریز، 15 خرداد پیشوای ورامین، دلیران استان بوشهر، عقاب، مناطق نفت خیز و گواشیر کرمان حضور دارند.

