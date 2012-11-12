پدر بمب اتمی پاکستان در رویای رئیس جمهور شدن

به گزارش خبرگزاری مهرٰ کریستین ساینس مانیتورٰ‌ در گزارشی نوشت : عبدالقدیر خان پدر بمب اتمی پاکستان با ایجاد یک جنبش سیاسی موسوم به "تحریک تحفظ پاکستان" یا "جنبش حفظ پاکستان" در پی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال 2013 است.

این رسانه آمریکایی در ادامه به راه اندازی کمپین انتخاباتی 10 روزه پدر بمب اتمی پاکستان در سراسر این کشور پرداخته و می نویسد این کمپین از "کهوته" محل تاسیسات اولین نیروگاه اتمی این کشور آغاز شده است.

عبدالقدیر خان همچنین در یک گفتگوی تلفنی رهبری کنونی پاکستان را فاسد خواند و تاکید کرد کشورش نیازمند ایجاد تغییرات بنیادی بوده و برای رسیدن به هدف خود با افراد آمادمیک متخصصین و جامعه مدنی پاکستان دیدار کرده و رای آنها را می خرد.

اعلام این خبر در حالی است که بسیاری معتقدند ورود پدر بمب اتمی پاکستان به عرصه سیاست سبب افزایش نگرانی ها درباره جایگاه پاکستان به عنوان یک کشور دارای انرژی هسته ای می شود.

در همین حال کریستین فر کارشناس امور پاکستان در دانشگاه جرج تاون در واشنگتن می گوید: در حالی که باید با عبدالقدیر خان به عنوان یک مجرم در دوران حبس خانگی رفتار می شد، اما پدر بمب اتمی پاکستان در این دوران در بهترین شرایط زندگی می کرد.

عبدالقدیر خان مهندسی پاکستانی است که عموما از او به عنوان پدر برنامه جنگ‌ افزار هسته‌ای پاکستان یاد می‌شود.

وی در ژانویه ۲۰۰۴ به دست داشتن در یک شبکه بین‌المللی برای تکثیر غیرقانونی دانش هسته‌ای به کره شمالی، ایران و لیبی اعتراف کرد. پرویز مشرف نیز در پنجم فوریه ۲۰۰۴ او را رسما عفو کرد.