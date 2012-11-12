۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۶

مجوز انتشار 16 نشریه در اردبیل صادر شد

مجوز انتشار 16 نشریه در اردبیل صادر شد

مجوز انتشار 16 نشریه در اردبیل صادر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات با درخواست مجوز 23 نشریه در سطح استان اردبیل موافقت و مجوز این نشریات صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت نظارت بر مبوعات وزارت ارشاد اسلامی پس از بررسیهای لازم با مجوز هشت ماهنامه و هشت دو هفته نامه با گستره توزیع متفاوت در استان موافقت شد.

ماهنامه "عصر اردبیل" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عباس کریمی، ماهنامه "دغدغه" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی کمال الدین پیرموذن، ماهنامه "سوغات آباد" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی نجات عبداللهی، ماهنامه "امید اردبیل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حبیب احمدی و ماهنامه "پیام خلخال" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حوریه اسکندری مجوز انتشار گرفتند.

این هیئت برای انتشار ماهنامه "شمالغرب" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی تیمور حسین نژاد،، ماهنامه "امین اردبیل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی صادق فرهمند امین و ماهنامه "جنت سرا" به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی عباس دستباز نیز مجوز صادر کرد.
 
همچنین هشت دو هفته نامه "بامداد اردبیل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی اکبر صفاری، "یورد" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی یوسف اسماعیلی نیری، "فرهنگ نمین" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی احد پیشگر، "آرتا" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی غلامحسین غاربی و "شکوه سبلان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی خدارحیم شکوهی مجوز گرفتند.
 
این هیئت با انتشار "چشم‌انداز اردبیل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی اکبر روح نواز، دو هفته‌نامه "اردبیل نوین" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی شهرام محمدی و "مغانه" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی گلنوش فولادی نیز موافقت کرد.

پیش از این مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از درخواست مجوز برای 200 نشریه در استان خبر داده بود.
 
