به گزارش خبرگزاری مهر حسن علی غفاری دبیر شورای عالی سامانه HSE و مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران گفت: در صد و شصت و پنجمین جلسه کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران که به ریاست دکتر ابتکار برگزار شد، متن پیشنهادی طرح استقرار و توسعه سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری تهران مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره ذیل آن به تصویب کمیته رسید.

وی با تاکید بر اینکه این طرح جهت تصویب نهایی در صحن علنی شورا در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفته، خاطرنشان کرد: در این طرح شهرداری تهران موظف به طراحی، ایجاد، استقرار و نگهداری و توسعه سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی مناطق 22 گانه شهرداری تهران، سازمان ها، شرکت ها و پیمانکاران وابسته شده است.

غفاری افزود: در این طرح پیش بینی شده است که شهرداری تهران شرایط لازم جهت ایجاد ساختار و تشکیلات یکپارچه مدیریتی واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نیز منابع انسانی و مالی لازم را فراهم نماید.

وی با اشاره به اینکه، این شورا به ریاست شهردار تهران تشکیل جلسه می دهد، تصریح کرد: وظیفه سیاستگذاری، تدوین راهبردهای کلان و نظارت عالیه بر عهده شورای عالی سامانه ایمنی بهداشت، ایمنی و محیط زیست خواهد بود و پیش بینی تخصیص منابع مالی برای اجرای طرح های عملیاتی کاهش خطرات در شهر تهران و یکپارچه سازی تمام فعالیت های موازی شهرداری در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست از ویژگی های این طرح به شمار می رود.

دبیر شورای عالی HSE شهرداری تهران همچنین از استقرار سیستم مدیریت HSE تا در نیمی از مناطق شهرداری تهران خبر داد و گفت: در طول سه سال گذشته روند تدوین سند سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران (HSE-MS) و نیز راهنماهای استقرار این سیستم در مناطق شهرداری تهران طی شده است و اکنون در مرحله استقرار سیستم در 11 منطقه شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت برج میلاد قرار داریم.

غفاری در پایان با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه استقرار سیتم مدیریت HSE خاطرنشان کرد: سیستم مدیریت HSE تا پایان سال جاری در 11 منطقه باقیمانده شهرداری تهران نیز استقرار یافته و تا پایان امسال تمامی مناطق شهرداری تهران از قابلیت­های سیستم مدیریت HSE در کاهش خطرات و ریسک­ها در محیط­های شهری تهران بهره خواهند برد.