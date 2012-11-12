هاشمی سرپرست جدید بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد، قرار گرفتن این بیمارستان در محوطه میراث فرهنگی را مهمترین مشکل در برابر توسعه فیزیکی این بیمارستان ذکر کرد.

محمدرضا مجدی با اشاره به عملیات احداث بیمارستان 280 تختخوابی در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد: با اتمام ساخت این بیمارستان و انتقال بیمارستان امام رضا(ع) به این محل جدید، مشکل کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) مرتفع شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در این مراسم عنوان کرد: ارتقای کیفیت در کنار توجه به کمیت از راهبردهای این دانشگاه در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است.

سیدجواد پورنقی افزایش نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی را از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانست و اظهار داشت: نباید برنامه های راهبردی و اولویت های دانشگاه، دستخوش تغییر مدیریت بیمارستان های استان قرار گیرد.

در این مراسم از زحمات و خدمات دو ساله علی محمد جعفری در کسوت ریاست بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد قدردانی و سیداحمد هاشمی به عنوان سرپرست جدید این بیمارستان معرفی شد.

