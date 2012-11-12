اختتامیه طرح های مطالعاتی پژوهشی زیارت امام رضا(ع) در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعد از ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در مهدیه مشهد برگزار شد.

در این مراسم که دو هزار و 500 پژوهشگر جوان در گروههای مطالعاتی تحقیق وپژوهش مساجد با موضوع زیارت و آداب میزبانی شرکت داشتند از 20 گروه که مقالات برتر را ارائه داده بودند تجلیل شد.

در این مراسم همچنین 50 نفر از خادمین فعال مرتبط با این طرح نیز مورد تقدیرمسئولان تبلیغات اسلامی قرار گرفتند.

زیارت از منظر قرآن کریم، آداب میزبانی زائران معصومین(ع)، دستاوردها برکات و آثار زیارت و نقد و بررسی آسیب ها و آفات زیارت در این طرح مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت.

آشنایی قشر جوان و نوجوان با زیارت، آداب میزبانی، منابع ناب معارف زیارت، شناسایی نخبگان مرتبط با مساجد، برقراری ارتباط موثر جوانان با ائمه جماعت مساجد و پاسخ به سوالات و شبهات در موضوع زیارت ائمه معصومین(ع) از جمله اهداف این طرح بوده است.

گفتنی است، 225 نفر از رابطین این گروه ها نیز در این مراسم که روز دوشنبه 22 آبان ماه در مشهد برگزار می شود تجلیل می شوند.