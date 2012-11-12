لبخند باشکوه آقای گیل در دشتستان روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور جمعی از مردم و مسئولان دشتستان، نمایش لبخند باشکوه آقای گیل در برازجان به روی صحنه رفت و بار دیگر موجبات رونق تئاتر را در این شهرستان فراهم کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان در حاشیه اجرای این تئاتر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایش لبخند باشکوه آقای گیل کاری از گروه هنری گلبانگ برازجان و به کارگردانی قاسم تنگسیر نژاد در تالار فرهنگ برازجان به روی صحنه رفته است.

کرم باقری افزود: این نمایش طی 2 روز(امروز و فردا) به نمایش در می‌آید که امیدوار هستیم مورد توجه علاقمندان به هنر قرار گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان گفت: حمایت از تولید آثار فاخر هنری و اجرای عمومی نمایش توسط گروه‌های هنری شهرستان یکی از برنامه‌های مهم این اداره در سال جاری است.

باقری اذعان داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را با هنرمندان و گروه‌های هنری شهرستان دارد.

وی با اشاره به تجلیل از هنرمندان در شهرهای مختلف دشتستان بیان کرد: در سال جاری شاهد تجلیل از هنرمندان در شهرهای مختلف شهرستان خواهیم بود و امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی شایسته به اهداف مورد نظر برسیم.

باقری یادآور شد: دشتستان در هنرهای اصیل از جمله تئاتر همواره جایگاهی ارزشمند در سطح استان و کشور داشته و با همه ظرفیت برای بهبود وضعیت تئاتر تلاش می‌کنیم.