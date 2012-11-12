به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی در مراسم افتتاح ساختمان مدرسه علمیه الزهرا(س) نطنز با اشاره به ظرفیتهای حوزههای علمیه خواهران گفت: خواهران طلبه نشان دادند لیاقت توجه را دارند.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از حوزههای علمیه خواهران به عنوان یک پدیده مبارک یاد کردند، اظهار کرد: این ظرفیت که از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفت نباید مورد بیمهری وبیتوجهی قرار گیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: اگر توان همه مسئولان و روحانیت شیعه گردهم آید در برابر توان دشمن که برای انحراف جامعه بشریت فراهم آورده است، بسیار کم است چه رسد به آنکه به اختلاف هم دچار شویم.
مدیر حوزههای علمیه خواهران گفت: باید اختلاف سلیقه را کنار بگذاریم و از ظرفیت زنان در اعتلای کلمه توحید حداکثر استفاده را ببریم.
وی با بیان اینکه خواهران طلبه نشان دادهاند لیاقت توجه را دارند، افزود: خواهران طلبه مشتاقتر و پرتلاشتر از برادران طلبه درس میخوانند؛ هرچند ادامه تحصیل برای خواهران طلبه مشکلتر است.
حجتالاسلام جمشیدی اضافه کرد: طی سه سال گذشته آمار بانوان شرکتکننده در جشنواره پژوهشی مشترک میان خواهران و برادران طلبه در سطوح همارز بیش از برادران بوده است.
وی عرصه پژوهش را میدانی آماده برای بانوان طلبه دانست و ادامه داد: وقتی در منطقهای حوزه علمیه خواهران تاسیس میشود نباید در کنار آن شبهه باقی بماند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه برخی افراد، اینترنت و ماهواره را تهدیدی برای جامعه میدانند، گفت: این رسانهها برای ما هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید؛ مشروط به اینکه از آن به نحو مناسب استفاده ببریم.
وی با بیان اینکه 368 واحد آموزشی مربوط به بانوان طلبه در کشور فعالیت میکنند، افزود: از میان این مدارس، 330 مدرسه علمیه طلاب را در مقطع سطح دو(کارشناسی) تربیت میکنند.
حجتالاسلام جمشیدی با بیان اینکه در حال حاضر 50 هزار طلبه ایرانی و غیرایرانی در حوزههای علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند، اضافه کرد: تعداد فارغالتحصیلان این حوزههای علمیه نیز به 70 هزار نفر میرسد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه حوزه و نظام جمهوری اسلامی در هدف مشترک هستند، یادآور شد: کار روحانیت شیعه همان کار انبیا است و پیامبران و روحانیت برای رسیدن به هدف به تمکنی نیاز دارند که همان نظام اسلامی است. این تمکن را خداوند به روحانیت عطا کرده است.
وی نظام را حامی مردم و مردم را حامی نظام دانست و افزود: ما منکر مشکلات موجود در کشور نیستیم اما نباید فرعی اصلی کردن مسائل را نادیده بگیریم. اکنون 34 سال است که با نظام سلطه درگیر هستیم.
تربیت مبلغان برای مبارزه با تبلیغ مسیحیت
حجتالاسلام سیدمهدی ابطحی مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: انسانیت مانند بذری است که در وجود انسان پاشیده شده است ولی با تربیت در او رشد مییابد و اگر این بذر مورد غفلت قرار گیرد زیر خروارها غفلت و جهالت دفن میشود.
وی با بیان اینکه صفات حیوانیت از دوران جنینی در انسان رشد مییابد، یادآور شد: صفات انسانیت با تربیت، ریاضت، تزکیه و تمرین رشد پیدا میکند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان هدف از ارسال رسل، نصب ولایت و تاسیس حوزههای علمیه را به بلوغ رساندن صفات انسانیت برشمرد و افزود: در برابر این هادیان امت، دشمنان بسیاری بوده و هستند که در مقابل انبیا، ائمه(ع) و امامان امت ایستادهاند و از هدایت سرپیچی میکنند.
وی اضافه کرد: آنان در مقابل هادیان امت از هر ابزاری چه جهل و چه ابزار مادی استفاده کردهاند تا مردم را به ضلالت بکشانند.
حجتالاسلام ابطحی با اشاره به تاثیر فراوان تبلیغات در میان مردم اظهار داشت: مسیحیت تبشیری با اطلاع از این موضوع سرمایهگذاری فراوانی در این عرصه داشته است.
وی یادآور شد: با تبلیغات بود که دشمنان امام حسین(ع) را خارجی معرفی کردند و ایشان را به شهادت رساندند.
مدیر حوزه علمیه خواهران با اشاره به تبلیغ مسیحیت در دنیای امروز افزود: امروز واتیکان دارای 500 نوع مجله و روزنامه با تیراژ 2 میلیون تیراژ است که برخی از آنها به 80 زبان نیز ترجمه میشوند.
وی با بیان اینکه واتیکان 150 هزار روحانی مسیحی را به منظور تبلیغ مسیحیت به کشورهای مختلف اعزام کرده است، گفت: در مقابل این تبلیغات باید بررسی کنیم که تا چه اندازه قرآن و نهجالبلاغه را مورد توجه قرار دادهایم و آنها را به دیگران معرفی کردهایم.
حجتالاسلام ابطحی با بیان اینکه تنها حوزههای علمیه به صورت جامع و کامل در مقابل این تهاجم ایستادهاند، اظهار داشت: تربیت مبلغان برای مبارزه با این تهاجم و رشد ارزشهای الهی در انسان صورت میگیرد.
وی گفت: اگر امروز مسئولان و خیرخواهان، حوزه را تقویت نکنند، روز قیامت مسئول هستند.
حجت الاسلام جمشیدی خبر داد:
تحصیل 50 هزار طلبه ایرانی و غیرایرانی در حوزههای علمیه خواهران
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور از فعالیت 368 واحد آموزشی مربوط به بانوان طلبه در کشور خبر داد و گفت: 50 هزار طلبه ایرانی و غیرایرانی در حوزههای علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی در مراسم افتتاح ساختمان مدرسه علمیه الزهرا(س) نطنز با اشاره به ظرفیتهای حوزههای علمیه خواهران گفت: خواهران طلبه نشان دادند لیاقت توجه را دارند.
نظر شما