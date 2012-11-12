مقدمات برگزاری جشنواره ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی در اردکان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ورشویی بعد از ظهر دوشنبه در نشست برنامه ریزی جشنواره ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی اظهار داشت: این جشنواره در چهار رشته صنایع چوبی، صنایع فلزی، صنایع مستظرفه و سفال و سرامیک برگزار می شود.

وی افزود: علاقمندان از سراسر کشور تا 10 آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایت www.quranfestival.ir ارسال کنند.

معاون هنری اداره کل ارشاد استان یزد با بیان اینکه در نشست امروز با فرماندار و مسئولان شهرستان در مورد ایجاد تعامل بین تمامی ارگانهای دولتی به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره بحث و تبادل نظر شد، گفت: هدف این است که از تمام ظرفیت های شهرستان اردکان در حوزه صنایع دستی با مضامین قرآنی استفاده شود و زمینه مشارکت و همراهی موسسات قرآنی، کانونهای مساجد، بسیج و میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان اردکان فراهم شود.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود رشته صنایع دستی در دانشکده هنر و معماری اردکان مقرر شد نشست ها و همایش های تخصصی با موضوع صنایع دستی با مضامین قرآنی در این دانشکده برگزار شود.

وی بیان کرد: این جشنواره 16 دی ماه سال جاری با حضور معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای آیت الله خاتمی اردکان برگزار خواهد شد.

فرماندار اردکان نیز در این نشست بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان اردکان در حوزه صنایع دستی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه این شهرستان از گذشته در حوزه صنایع دستی از پیشینه بسیار خوبی برخوردار بوده و با توجه به سابقه مذهبی و فرهنگی هنرمندان توانمند اردکانی در تمامی هنرها از جمله صنایع دستی از مضامین دینی و قرآنی بهره های فراوانی برده اند.

تجلیل از فعالین و پیشکسوتان صنایع دستی و قرآنی در اختتامیه جشنواره، اهدای جایزه به نفر برتر در بخش خواهران، اطلاع رسانی عمومی و استفاده از آثار تمامی فعالان حوزه صنایع دستی شهرستان و استان یزد از جمله مصوبات این نشست بود.