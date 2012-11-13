علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی از سال 90 به اجرا درآمده است اظهار داشت: بر این اساس باید هزار و 580 دستگاه تاکسی نوسازی شوند که از این رقم تا کنون حدود هزار دستگاه نوسازی شده است.



وی افزود: البته از هزار دستگاه نوسازی شده هنوز 20 دستگاه خودرو تحویل تاکسیرانان قم نشده است.



به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم 580 دستگاه خودرو الباقی نیز وارد سایت ستاد مدیریت حمل و نقل شده اند اما به علت تاخیر در انجام تعهدات این ستاد، کار نوسازی این تعداد تاکسی هنوز انجام نشده است.



اقبالیان گفت: افزایش قیمت خودرو به عنوان یکی از دلایل کندی روند نوسازی تاکسی های فرسوده مطرح است و وام 10 میلیونی بانک صادرات برای تعویض تاکسی های فرسوده نیز هنوز افزایش نیافته است و تاکسیرانان قادر به پرداخت مابه التفاوت رشد قیمت خودرو نیستند.



وی افزود: با شرایط پیش آمده شرکت های خودرو ساز ترجیح می دهند خودرو را به مشتریان عادی واگذار کنند.



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم با اشاره به اینکه هیچ خودرویی در 8 ماهه ابتدایی امسال به ناوگان تاکسیرانی قم اضافه نشده است گفت: هرچند این بحث برای تمام شهرها مطرح بوده است اما با توجه به طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی قم که در آن درخواست خودرو برای فرودگاه، روستاهای اطراف قم و ... داشته ایم این موضوع در قم با مشکل مواجه شده است.



اقبالیان بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی قم را مهم عنوان کرد و گفت: تاکسیرانی قم حدود 38 درصد حمل و نقل شهری و 60 درصد سرویس مدارس قم را عهده دار است و برای انجام هرچه بهتر وظایف خود نیازمند نوسازی تاکسی های فرسوده این ناوگان است.