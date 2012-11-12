بیانیه فلسطینی ها علیه گروههای مسلح/ درخواست پکن از طرفهای درگیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، کمیته های مردمی فلسطینی در اردوگاه الیرموک در دمشق با صدور بیانیه ای تجاوز مجدد گروههای تروریستی را به این اردوگاه محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است : گروههای تروریستی خون فلسطینی ها را مباح می دانند و اصرار این گروهها برای حمله به اردوگاه الیرموک، موضع قاطع گروههای فلسطینی در قبال این گروههای تروریستی را طلب می کند.

فلسطینی ها بیان کردند: گروههای مسلح صبح دیروز مجددا اردوگاه الیرموک را با خمپاره هدف قرار دادند که سبب کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن بیست نفر دیگر شد.

در بیانیه کمیته های مردمی فلسطینی در اردوگاه الیرموک آمده است : هدف گروههای مسلح، کشاندن فلسطینی های ساکن اردوگاه به جنگ موجود در سوریه است و در این راستا ساکنان اردوگاه الیرموک و دیگر اردوگاههای فلسطینی در سوریه، این گروههای تروریستی، دولتهای عربی،منطقه ای و بین المللی حامی آنها را مسئول ریختن خون فلسطینی ها و تجارت با آن می دانند.

در این بیانیه آمده است : هدف از این تحرکات خدمت به طرحهای رژیم صهیونیستی برای نابودی آرمان فلسطین است. در راس این توطئه کننده دولت آمریکا، ترکیه و قطری ها قرار دارند.

از سوی دیگر هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن معتقد است که طرفهای درگیر در سوریه باید به طرح کوفی عنان و بیانیه ژنو درباره توقف خشونتها در سوریه پایبند باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که همه طرفهای درگیر در سوریه از تلاشهای اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در سوریه حمایت کنند.