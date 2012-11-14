مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به حوادث آتش سوزی رخ داده در سالهای گذشته برای دانش آموزان، دستورالعملی مبنی بر استفاده از سیستم های گرمایشی استاندارد به مدارس ابلاغ کرده ایم.

وی افزود: از این به بعد تمامی مدیران مدارس کشور باید از سامانه های حرارتی استاندارد همچون سیستم گرمایشی شوفاژ و یا بخاریهای نفتی کاربراتور دار استفاده کنند و در صورتی که وسایل گرمایشی استاندارد ندارند، باید درخواست خود را برای تهیه این وسایل به اداره نوسازی استان و شهرستان خود بدهند.

اختصاص 30 میلیارد تومان برای تجهیز سیستم گرمایشی مدارس



به گفته رئیسی، همچنین در پی وقوع حوادث آتش سوزی ناشی از بخاریهای غیراستاندارد از سال 89 مجلس و دولت، ردیف اعتباری خاص برای استانداردسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی کلاسهای مدرسه مصوب کردند که اعتبار سال 90، 24 میلیارد بود و اعتبار امسال به 30 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش یافت.





شوفاژ استاندارد ترین وسیله گرمایشی برای مدارس



رئیس سازمان نوسازی مدارس در پاسخ به اینکه در بسیاری از مدارس روستایی از بخاریهای غیر استاندارد استفاده می شود، تصریح کرد: سیستم گرمایشی شوفاژ استانداردترین سیستم گرمایشی برای مدارس است اما در برخی از مناطق همچون روستاهایی که تنها یک یا دو کلاس برپا می شود، استفاده از این سیستم به صرفه نیست، به همین دلیل بخاریهای کاربراتوری استاندارد از سوی سازمان نوسازی خریداری شده و با درخواست مدیر مدرسه، بخاری به آنها اختصاص داده می شود.

وی تاکید کرد::همه ساله همزمان با آغاز فصل زمستان، سیستم گرمایشی مدارس مورد بازدید کارشناسان قرار می گیرد. برای سال تحصیلی جدید هم اعتبار اولیه برای استانداردسازی سیستم گرمایشی تا هفته آینده به مدارس اختصاص پیدا می کند.