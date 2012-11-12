ایثار قم به نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایان دور دوم رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر قهرمانی باشگاه های کشور اگر چه با دو پیروزی برای تیم ایثار قم همراه بود اما سرانجام هیئت خوزستان صدرنشین شد و ایثار قم در جایگاه دوم ایستاد.



با پایان یافتن دیدارهای مرحله دوم مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان کشور که به میزبانی شهرستان آمل به انجام رسید، امروز تیم هیئت خوزستان با غلبه بر ایثار قم، صدرنشین این دوره از رقابت‌ها در گروه نخست شد.



بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری این مسابقات، بازی های روز پایانی مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر قهرمانی جانبازان و معلولان کشور که به میزبانی آمل انجام شد با صدرنشینی هیئت خوزستان همراه بود و ایثار قم هم امتیاز با این تیم همچنان از بخت بلندی برای صعود به نیمه نهایی لیگ امسال برخوردار است.



در روز پایانی دیدارهای دور دوم، دو تیم قدرتمند هیئت خوزستان و ایثار قم با یکدیگر روبرو شدند که در پایان نماینده خوزستان با 12 امتیاز اختلاف و با نتیجه 77 بر 65 از سد حریف خود گذشت تا بدین ترتیب اولین باخت ایثار قم در مرحله دوم و دومین باخت این تیم در این فصل را نیز رقم بزند.



دومین دیدار این روز که به نوعی بیانگر پایان دور دوم این مسابقات بود بین تیم‌های شهرداری رینه آمل و شرکت مخابرات اصفهان برگزار شد تا نماینده مازندران در سالن دو هزار نفری پیامبر اعظم (ص) این شهرستان با نتیجه 49 بر 39 مغلوب حریف خود شود.



در پایان مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان کشور که به میزبانی آمل انجام شد تیم بسکتبال با ویلچر هیئت خوزستان با دو پیروزی و یک شکست با کسب پنج امتیاز با توجه به تفاضل گل بالاتر صدرنشین این رقابت‌ها شد و تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم و مخابرات اصفهان نیز با نتیجه‌ای مشابه و اختلاف گل کمتر به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.



این در حالی است که تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری رینه آمل نیز با سه شکست و کسب تنها سه امتیاز همانند دور نخست در رتبه چهارم گروه نخست این رقابت‌ها جای گرفته است و در مجموع دو مرحله هر سه تیم هیئت خوزستان، ایثار قم و پیام ارتباطات اصفهان 10 امتیازی و اول تا سوم این گروه هستند.



رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان کشور در دو گروه پیگیری می‌شود که در گروه نخست تیم‌های شهرداری رینه آمل، هیئت خوزستان، ایثار قم و شرکت مخابرات اصفهان جای دارند و به صورت دوره‌ای و متمرکز با یکدیگر روبرو می‌شوند.

