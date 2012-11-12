مستند چشمان خاکی در مرحله تدوین قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زرین قلم گفت: مستند چشمان خاکی هم اکنون در مرحله ی تدوین قرار دارد و به زودی

آماده پخش می شود.

وی با اشاره به اینکه این مستند روایتی از پدیده ی نه چندان بیگانه ریزگردها یا همان گرد و غبار است، گفت: به دلیل اینکه از سوی کارشناسان،ایلام اولین جبهه ی گرد و غبار در کشور محسوب می شود، اهمیت پرداخت به چنین مقوله ای دو چندان می نمود، بنابراین ساخت مستندی در این رابطه برایم نوعی احساس تکلیف است.

زرین قلم ادامه داد: بخش بزرگی از پدیده ی ریزگردها از منطقه ی هورالعظیم نشات می گیرد، به همین خاطر 50 درصد از چشمان خاکی در منطقه ی بین النهرین فیلمبرداری شده است و نیمی دیگر از مستند، اختصاص به شهر ایلام و حاشیه های آن دارد.

وی تبیین کرد: جعفر میرناصری و قاسم ساجدی تحقیق و نگارش این مستند را بر عهده داشتند و خودم فیلمبرداری آن را انجام داده ام.

