حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصردوشنبه در جلسه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بروجرد اظهار داشت: همه مسلمانان همان گونه که در قبال خود مسئولند در قبال جامعه نیز مسئول هستند.

وی افزود: برای امر به معروف و نهی از منکر در مکتب انسان ساز اسلام یک نظارت همگانی تعریف شده است به این معنا که همه باید بر سلامت جامعه نظارت کنند.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما امروز فراموش شده در حالیکه این امر یک واجب ضروری است.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت و آحاد مختلف جامعه بوده که این امر باید یک برخورد ارشادی و لسانی باشد.

حجت الاسلام ترابی افزود: امروزه عدم حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر باعث شده مردم نسبت به این امر بی تفاوت شده و مشکلاتی ایجاد شود.

وی بیان داشت: متاسفانه وضعیت ما در جامعه به گونه ای رسیده که قبح گناه شکسته شده و نه تنها نتوانسته ایم جلوی خلاف را بگیریم بلکه قبح منکر هم از بین رفته است.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: با برخورد فیزیکی و قهری نمی توان امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اجرا کرد و باید برای رفع مظاهر منکر موجود در جامعه چاره اندیشی کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد نیز در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر کار نظارت بر اماکن عمومی صورت گرفته و با کسانی که برای ترویج بدحجابی کار می کنند برخورد شده است.

بیژن داوودی افزود: برای اجرای بهتر امر به معروف و نهی از منکر دستگاه قضایی باید از آمرین به معروف حمایت کند.

وی با تاکید بر قرارگیری در میدان جنگ نرم و هجمه فرهنگی دشمن تصریح کرد: دشمنان در این زمینه خوراک زیادی برای سنین مختلف مردم ایران فراهم کرده و به دنبال برنامه سازی های گوناگون در این زمینه هستند.