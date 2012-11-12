محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تصمیم که جام حذفی را برگزار نکنیم تا به تیم ملی کمک شود، هرگز منطقی نبود و به عنوان حامی فوتبال کشور معتقدم که اکنون با برگزاری جام حذفی می توان به تیم ملی کمک کرد.

وی تصریح کرد: برگزاری جام حذفی حق تیم های باشگاهی فوتبال ایران است تا شانس خود را برای راهیابی به مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا مورد آزمایش قرار بدهند و ما نیز این سهم را برای تیم صبای قم قائل هستیم.



مدیر عامل باشگاه صبای قم افزود: در جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور، اتفاق نظر اکثر مدیران باشگاه ها برگزاری مسابقات لیگ بود و خوشبختانه این رقابت ها با قرعه کشی مرحله نخست برگزار می شود.



وی با اشاره به قرعه کشی مرحله اول جام حذفی، یاد آور شد: تیم ما در این مرحله یک بازی بسیار مهم با تیم دسته اولی از لیگ آزادگان یعنی نفت مسجد سلیمان خواهد داشت و خوشبختانه با توجه به اینکه میزبان این بازی هستیم به صعود تیم به مرحله بعد امیدواریم.



رمضان بیگی ابراز داشت: تیم ما در صورت موفقیت در مرحله اول جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور در مرحله دوم باید به مصاف برنده دیدار تیم های ابومسلم خراسان رضوی و پیکان تهران برود و در صورت موفقیت در این مراحل یک بازی دیگر پیش رو خواهد داشت تا به فینال جام حذفی برسد.



وی تاکید کرد: وقتی یک تیم می تواند با سه یا چهار بازی به مقام قهرمانی جام حذفی رسیده و به مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا برود، پس چرا جام حذفی برگزار نشود در حالی که در لیگ برتر باید با انجام 34 مسابقه سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنیم.



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در ادامه با اشاره به وضعیت تیم صبا در آستانه جدال با سایپا البرز، بیان داشت: با توجه به اینکه بازی با سایپا البرز در هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر روز 28 آبان برگزار می شود، تیم صبا آخرین بازی دوستانه خود را برابر تیم امید صبا برگزار کرد و این بازی علاوه بر اینکه برای تیم بزرگسالان مفید بود برای تیم امید هم که آماده لیگ برتر امید می شود، قطعا تاثیر مثبتی خواهد داشت.

