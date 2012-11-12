اردبیل رتبه چهار کشور در مدال آوری المپیک/ ورزشکاران الگوی معنوی جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج عصر امروز در مراسم تجلیل سازمان ورزش استان از قهرمانان و مدال آوران المپیک و پارالمپیک افزود: سهم قهرمانان این استان در این دوره از بازها قابل توجه و چشمگیر بود.

وی تصریح کرد: در این دوره خلاء المپیک 2008 چین را که به دلیل عدم حضور رضازاده مدالی در وزنه برداری به دسا نیاوردیم جبران کردیم و صاحب مدال نقره در المپیک شدیم.

پازاج به کسب 11 مدال توسط ورزشکاران کشورمان در المپیک لندن اشاره کرد و یادآور شد: کشور ما با یک جهش واقعی در جایگاه هفدهم جهان ایستاد و استان اردبیل نیز بعد از مازندران، تهران و فارس چهارمین استان پرافتخار المپیک لقب گرفت.

وی ادامه داد: در پارالمپیک نیز، با کسب دو مدال طلا بعد از استانهای تهران، خوزستان و کرمان جایگاه چهارم را کسب کردیم، این در حالی است که با در نظر گرفتن شاخص جمعیت استانها، اردبیل صاحب رتبه اول است.

خانه های تخصصی ورزش در اردبیل راه اندازی می شود

پازاج با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با استانهایی همچون اصفهان، آذربایجان‌شرقی و گیلان که سرمایه گذاری مطلوبی در ورزش دارند، رقابت کنیم، افزود: اما در المپیک با جا گذاشتن این استانها در بین چهار استان برتر کشور قرار گرفتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تحقق این مهم را این نشانگر از اراده ورزشکاران و همت دست اندرکاران ورزش استان برای رسیدن به موفقیت عنوان کرد.

وی همچنین هدف گذاری ورزش استان را بازیهای آسیایی 2014 کره و المپیک 2016 برزیل عنوان کرد و بیان داشت: نگاه بلندمدت ما به المپیک 2016 برزیل است و سعی می‌کنیم تعداد ورزشکاران و مدال‌های خودمان را افزایش دهیم.

پازاج با بیان ایکه در همین راستا هیئتهای ورزشی برنامه‌های خود را با افق بلندمدت ارایه کرده اند که در دست بررسی و رفع نواقص است، عنوان کرد: با این حال در جهت توسعه و تقویت ورزش قهرمانی باید خانه‌های تخصصی ورزش در این استان راه‌اندازی شود.

قهرمانان ملی به نسل جوان معرفی شوند

استاندار اردبیل نیز در این مراسم تجلیل از ورزشکاران را ارزش نهادن به افتخارآفرینی ملی عنوان کرد و افزود: فروتنی و تواضع مهمترین ویژگی ورزشکاران و پهلوانان کشور و استان اردبیل است.

اکبر نیکزاد معرفی پهلوانان ملی به نسل جوان کشور را از دیگر اهداف این تجلیلها برشمرد و تصریح کرد: وظیفه ماست که ورزشکاران و قهرمانان خود را به مردم و بویژه جئوانان معزفی کنیم تا الگویی اخلاقی، معنوی و پهلوانی برای آنها باشند.

وی همچنین خواستار توسعه ورزش استان در تمام زمینه ها شد و تاکید کرد: نباید به بهانه نبود باشگاههای حرفه ای و عدم حمایت مالی مانع حضور قهرمانان ورزشی استان در میادین معتبر ملی و جهانی شویم.

نیکزاد با بیان اینکه باید قهرمانان و نخبگان ورزشی استان را در مسیر پیشرفت و ارتقا قرار دهیم، متذکر شد: ورزش استان برای برخورداری از سرمایه گذاری نیازمند زیرساختهای لازم و رایزنی و تعامل با بخش خصوصی است.

وی در عین حال توسعه ورزشهای همگانی را مهمترین هدف دستگاه ورزش کشور و استان عنوان کرد و افزود: ورزش همگانی پایه و اساس ورزش قهرمانی است و باید با برنامه ریزی مطلوب ورزش استان را در حوزه همگانی و قهرمانی پیش ببریم.

13 ورزشکار، مربی و روسای هیئتهای ورزشی تجلیل شدند

در پایان این مراسم از شش ورزشکار حاضر در رقابهای المپیک و پارالمپیک لندن، مربیان تیمهای ملی و نیز روسای هیئتهای ورزشی که ورزشکاران آنها در این بازیها صاحب مدال و قهرمانی شده بودند، تجلیل شد.

حسین مهرجو نژاد رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان، کرامت اولاد وطن و پرویز قاسم نژاد روسای اسبق و فعلی هیئت وزنه برداری و سید ودود سیدشنوا رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان از جمله روسای تجلیل شده در این مراسم بودند.

همچنین داود بهتاج سرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان در بازیهای پارالمپیک، ایوب بهتاج مربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و خانواده مرحوم سیدمحمود موسوی رئیس فقید هیئت کوهنوردی استان اردبیل از دیگر تجلیل شدگان این مراسم بودند.

علاوه بر این حسن جعفری و مصطفی شهبازی اعضا تیم ملی گلبال ایران به دلیل حضور در این مسابقات و کسب عنوان پنجمی رقابتها، سعید محمدپور به دلیل کسب مقام پنج در رشته وزنه برداری و جوان ترین عضو کاروان ورزش ایران، سجاد انوشیروانی نائب قهرمان وزنه برداری المپیک، مجید فرزین دارنده مدال طلای وزنه برداری پارالمپیک و جلیل باقری جدی به دلیل کسب طلای رشته پرتاب وزنه شش ورزشکار تجلیل شده در این مراسم بودند.

